Été 2026 : faut-il craindre des restrictions d’eau dans la région Rhône-Méditerranée ?

L’État veut éviter d’être pris de court face au risque de sécheresse estivale.

Le 4 juin, le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et coordonnateur du bassin Rhône-Méditerranée, Étienne Guyot, a réuni l’ensemble des préfets du bassin afin de faire un point sur la situation hydrologique et les mesures à anticiper pour l’été 2026.

Selon les services de l’État, les prévisions météorologiques laissent entrevoir un été probablement plus chaud que la normale et potentiellement plus sec, notamment sur le nord du bassin Rhône-Méditerranée.

Pour l’heure, la situation reste toutefois "globalement favorable", grâce à une bonne recharge hivernale des nappes phréatiques, permettant d’assurer les principaux usages de l’eau : alimentation en eau potable, agriculture, industrie, production d’énergie, loisirs et préservation des milieux naturels.

Mais cette réserve pourrait rapidement s’éroder en cas d’épisode de chaleur intense, comme un dôme de chaleur, avertit la préfecture.

Des restrictions locales possibles

Les préfets se disent prêts à agir rapidement si la situation se dégrade.

Des mesures de restriction de l’usage de l’eau pourraient être mises en place localement, selon l’évolution de la situation. Leur respect fera l’objet de contrôles, avec une priorité donnée à la sensibilisation et à l’accompagnement des usagers, même si des sanctions restent possibles dans les cas les plus graves.

Au-delà de l’été 2026, l’État indique vouloir poursuivre l’adaptation de la politique de l’eau face au changement climatique.

La réunion a permis d’évoquer les futures évolutions du Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) et du Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) pour la période 2028-2033, avec une attention renforcée portée aux risques de raréfaction de la ressource et aux inondations plus fréquentes ou plus intenses.

L’État souhaite aussi mieux articuler urbanisation et disponibilité future en eau, afin d’éviter de nouveaux projets dans des territoires susceptibles d’être rapidement confrontés à des tensions hydriques.

Les échanges ont également porté sur la préservation des espèces migratrices emblématiques du bassin Rhône-Méditerranée, certaines étant en fort déclin.

La préfecture cite notamment la lamproie marine et l’alose feinte de Méditerranée, dont la sauvegarde doit passer par une meilleure prise en compte du Plan de gestion des poissons migrateurs (PLAGEPOMI) dans les projets locaux.