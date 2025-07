"Nous nous inquiétons de la robustesse du réseau face aux changements climatiques" : ENEDIS sommé d’agir face aux coupures d'électricité l'été à Lyon

Le SIGERLy demande des réponses et des actions concrètes à ENEDIS.

Les coupures d’électricité se multiplient dans la Métropole de Lyon et le Rhône depuis plusieurs jours : le 22 juin à Bron, le 24 juin à Décines, ou encore le 1er juillet à Vénissieux. Elles surviennent en pleine vague de chaleur.

Le SIGERly, Syndicat de gestion des énergies de la région lyonnaise a interpellé publiquement Enedis, gestionnaire du réseau de distribution, via la diffusion d’une lettre ouverte, "pour que des mesures immédiates et durables soient engagées".

Un réseau vieillissant inadapté aux fortes chaleurs

Mais ces incidents ne semblent pas venir de nulle part. Selon le syndicat, cela révèle une fragilité structurelle du réseau, en particulier dans les secteurs alimentés par des câbles papier imprégné ou câbles synthétiques de première génération. Ceux-ci sont identifiés depuis plusieurs années comme à fort taux de défaillance.

"Nous nous inquiétons de la robustesse du réseau face aux changements climatiques avec la survenue de périodes caniculaires plus longues à fort impact sur les réseaux enterrés", exprime le SIGERLy via un communiqué.

Le SIGERLy demande une transparence immédiate sur les causes des incidents récents, une cartographie précise des zones à risque, un engagement chiffré pour accélérer le remplacement des câbles incidentogènes et les boitiers de jonctions fragiles, ainsi qu’un plan d’investissement actualisé pour atteindre un horizon de sortie raisonnable d’ici 2035.

"Enedis, par son rôle de gestionnaire public du réseau et filiale à 100% du groupe EDF, doit la transparence aux usagers. On ne peut se satisfaire de l’absence de réponse sur les causes des incidents ni sur les actions prévues. Nous demandons une gestion responsable, digne du service public de l’électricité", a déclaré le vice-président aux concessions du SIGERLy.