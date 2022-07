Emploi : 150 postes à pourvoir dans le sillon rhodanien chez Enedis

"Pour construire la nouvelle France électrique…" Pour cette année 2022 Enedis souhaite recruter 2 200 nouveaux collaborateurs en CDI, CDD ou même alternance. Pour l’entreprise, ces futurs travailleurs s’engageront à relever les défis technologiques, techniques et écologiques au service des Français et de la transition écologique.

En ce qui concerne le sillon rhodanien, 150 postes sont à pourvoir sur plus d’une quarantaine de sites dans les départements de l’Ain, du Rhône, de la Loire, de la Drôme et de l’Ardèche. Enedis recherche pour ce secteur 70 CDI, 70 alternants et 10 CDD sénior. En effet, depuis 2016, chaque année Enedis recrute des contrats à durée déterminée « sénior ». Pour être éligible, les candidats doivent avoir 57 ans minimum, être inscrits depuis plus de trois mois à Pôle Emploi et ne pas avoir les trimestres validés pour une retraite à taux plein : "Appui administratif, conseiller clientèle, gestionnaire clients, chargé de projet, opérateur de guichet, préparateur de chantier sont des métiers administratifs et techniques dont nous avons besoins…" explique l’entreprise dans un communiqué.

Pour postuler rendez-vous sur leur site internet : https://www.enedis.fr/offres-demploi