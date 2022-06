Le groupe Accor organise une journée de recrutement sans CV à Lyon

L'événement Les jobs au talent est organisé ce vendredi, de 9h à 18h au Novotel Lyon-Gerland.

Plus de 50 postes seront à pourvoir en cuisine, à la réception, pour l'hébergement ou la restauration. Une trentaine de recruteurs, des hôtels Ibis, Mercure, Novotel, MGallery et du Sofitel, seront présents pour cette journée de recrutement au format inédit, puisque les CV ne seront pas nécessaires.

Ainsi, après avoir réservé un créneau, les candidats se rendront sur place pour un entretien d’une heure, avec une mise en situation réelle pour vérifier les aptitudes du candidat et son savoir-être. Des pôles de simulation seront mis en place pour représenter les différents espaces d'un hôtel : la cuisine, la chambre, la réceptionne et la salle. Seront proposés des défis des 7 erreurs dans la chambre, des défis déco avec la réalisation d’un origami serviette de bains, une mise en place en salle et un parcours avec plateau, la créativité culinaire en cuisine, et enfin un quizz à la réception. "Ces défis ont pour but de détecter les aptitudes des candidats : sens du détail, autonomie, efficacité, respect des consignes, créativité, précision et organisation, autant de qualités recherchées pour rejoindre Accor", est-il précisé dans un communiqué.

A noter que le retour de la part des recruteurs sera immédiat. Les heureux élus se verront remettre un bon pour embauche directement sur place avant la signature le lendemain sur le lieu d’embauche.

Les inscriptions se font en ligne, via le site Indeed.