Ikea Lyon recrute 140 personnes

Les domaines de la restauration et de la logistique sont concernés. L'ensemble des postes est à retrouver sur le site Ikea.fr dans la rubrique Travailler chez Ikea.

"IKEA Lyon Grand Parilly et le centre de distribution de Saint-Quentin Fallavier recherchent dès à présent 140 collaboratrices et collaborateurs passionnés d’aménagement intérieur, qui partagent les valeurs fortes et la culture d’entreprise du groupe – notamment le travail en équipe, la solidarité et l’esprit d’entreprendre – et qui souhaitent contribuer à améliorer le quotidien du plus grand nombre", précise l'enseigne suédoise.