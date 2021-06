Près de Lyon : Leroy Merlin Parilly ouvrira ses portes mardi aux côtés d'Ikea

Ce magasin, qui remplacera celui de Saint-Priest, s'étendra sur 10 300 m². Un espace de 5 000 m² dédié aux matériaux sera également disponible. En tout, 180 salariés travailleront sur le site, dont 30 ont été recrutés pour l'occasion.

Leroy Merlin promet "un magasin pas tout à fait comme les autres" : "Nous l'avons construit comme une plateforme de solutions. On y trouve des produits et des services qui simplifient la vie. On y flâne suivant un parcours réinventé autour des usages. On vient aussi s'y inspirer en découvrant les dernières tendances du moment".