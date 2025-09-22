Drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville : "Lyon l’humaniste mérite mieux que cela" selon Emmanuel Hamelin (Horizons)

Si la préfecture du Rhône a engagé la voie de la justice administrative pour le faire retirer, Emmanuel Hamelin dénonce cette opération du maire écologiste de Lyon.
L'ancien député du Rhône, actuel délégué départemental d'Horizons, évoque une "instrumentalisation scandaleuse du drapeau palestinien".
"Diriger une collectivité donne de nombreux moyens pour faire de la politique et défendre ses convictions, mais cela ne doit pas se faire au détriment du respect de la loi. Sans entrer dans le débat sur la reconnaissance de l’État de Palestine, c’est l’instrumentalisation de son drapeau qui est en cause le jour même de la fête de Roch Hachana, le nouvel an Juif. C’est la volonté d’importer un conflit sur notre sol qui n’a comme résultat que la division et la montée préoccupante de l’antisémitisme. Je regrette que notre ville de Lyon soit associée à ces manœuvres politiciennes. Lyon l’humaniste mérite mieux que cela", conclut Emmanuel Hamelin.
Ni oubli, ni pardon
Comment peut-on se réclamer de l'humanisme en refusant de condamner un génocide en cours ?Signaler Répondre
