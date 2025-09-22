Politique

Drapeau palestinien sur l'Hôtel de Ville : "Lyon l’humaniste mérite mieux que cela" selon Emmanuel Hamelin (Horizons)
La décision de Grégory Doucet de faire hisser le drapeau palestinien sur le fronton de l'Hôtel de Ville de Lyon ce lundi ne fait pas que des heureux.

Si la préfecture du Rhône a engagé la voie de la justice administrative pour le faire retirer, Emmanuel Hamelin dénonce cette opération du maire écologiste de Lyon.

L'ancien député du Rhône, actuel délégué départemental d'Horizons, évoque une "instrumentalisation scandaleuse du drapeau palestinien".

"Diriger une collectivité donne de nombreux moyens pour faire de la politique et défendre ses convictions, mais cela ne doit pas se faire au détriment du respect de la loi. Sans entrer dans le débat sur la reconnaissance de l’État de Palestine, c’est l’instrumentalisation de son drapeau qui est en cause le jour même de la fête de Roch Hachana, le nouvel an Juif. C’est la volonté d’importer un conflit sur notre sol qui n’a comme résultat que la division et la montée préoccupante de l’antisémitisme. Je regrette que notre ville de Lyon soit associée à ces manœuvres politiciennes. Lyon l’humaniste mérite mieux que cela", conclut Emmanuel Hamelin.

14 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Vroomer le 22/09/2025 à 20:21
Ex Précisions a écrit le 22/09/2025 à 19h56

Ça ne changera rien, la preuve les morts sur les nationales ne font qu'augmenter d'après les derniers chiffres...

Plus la vitesse est élevée, plus le choc est violent en cas d'accident et plus les conséquences sont graves. Tout choc frontal au-dessus de 80 km/h entraîne quasi inévitablement la mort ou des séquelles irréversibles pour tout passager, même ceinturé…

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 22/09/2025 à 20:21

Petite nouvelle de la flotille pour Gaza, loft story on the sea. Thomas PORTE a quitté le navire pour des raisons personnelles🤣. En fait, il l attendait avec impatience en Israël pour l interroger sur ces rencontres avec le banquier du Hamas et autres fréquentations douteuses.... Le courage de ces élus qui refuse d assumer leurs actes et reviennent vite se mettre sous la protection de la France sur laquelle ils crachent quand ils ne risquent rien me laisse rêveur....
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 22/09/2025 à 20:15

Comment peut-on se réclamer de l'humanisme en refusant de condamner un génocide en cours ?
Faut être sacrément nigaud.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 22/09/2025 à 19:56
alice ville a écrit le 22/09/2025 à 18h32

et vous irresponsable ;-)

Ça ne changera rien, la preuve les morts sur les nationales ne font qu'augmenter d'après les derniers chiffres...

Signaler Répondre
avatar
KAKOU69 le 22/09/2025 à 18:40

Hamelin c'est : RPR . UMP . LR . Agir . Horizons . et ensuite ..??

Signaler Répondre
avatar
Jacquet69 le 22/09/2025 à 18:37

Ce drapeau est un élan conquérant islamiste ! Drapeau de l’horreur alors que personne dénonce le Hamas

Signaler Répondre
avatar
alice ville le 22/09/2025 à 18:32
Ex Précisions a écrit le 22/09/2025 à 18h09

Vous êtes facilement influençable ;-)

et vous irresponsable ;-)

Signaler Répondre
avatar
Lyon2026revient le 22/09/2025 à 18:21

Lyon ville de résistance peut encore prouver ses capacités a lutter contre les idées fascistes.
Que l'union des droites se réalise, sans équivoque pour libérer notre belle ville.
En attendant, Chana Tova a toute la communauté juive , nous sommes nombreux , lyonnais de toutes confessions , à être en total désaccord avec cette action politique,
Ni oubli, ni pardon

Signaler Répondre
avatar
Jeff de Lyon le 22/09/2025 à 18:20

Lyon mérite bien mieux que des sectaires et méprisants militants écolos en guise de responsables publics : c'est une certitude après un mandat de polémiques liées à leurs méthodes méprisantes et sectaires de militants qui bossent que pour leurs militants et adeptes.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 22/09/2025 à 18:09
neuneu a écrit le 22/09/2025 à 17h44

il suffit de rouler à 80 ....

Vous êtes facilement influençable ;-)

Signaler Répondre
avatar
neuneu le 22/09/2025 à 17:44
Ex Précisions a écrit le 22/09/2025 à 17h34

Horizons... On pourrait parler aussi d'une instrumentalisation scandaleuse des automobilistes pour rentrer du pognon avec les 80 sur nationale.

il suffit de rouler à 80 ....

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 22/09/2025 à 17:34

Horizons... On pourrait parler aussi d'une instrumentalisation scandaleuse des automobilistes pour rentrer du pognon avec les 80 sur nationale.

Signaler Répondre
avatar
Réalité le 22/09/2025 à 17:28

C'est très bien, du coup on sait ou logent les ennemis de la France !!

Signaler Répondre
avatar
GLOUGLOU 1ER le 22/09/2025 à 17:12

Notre petit maire doudougnangnan n'a aucune jugeote . Les lyonnais veulent un maire pas un militant dogmatique borné à la solde de LFI qui le manipule comme une marionnette .

Signaler Répondre

