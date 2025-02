Emmanuel Hamelin : "Beaucoup d'ambitions vont trouver raison et s'intégrer dans un projet d'union"

En octobre dernier, Emmanuel Hamelin appelait de ses voeux à un large rassemblement pour contrer les écologistes en 2026. Plusieurs mois après, force est de constater que chacun est parti de son côté. "Pourtant, je ne change pas d'avis. Le rassemblement est prôné par tout le monde, il doit se faire sur un projet et non un candidat", milite activement l'ancien député du Rhône.

Emmanuel Hamelin prend pour exemple l'ex-maire de Lyon Georges Képénékian, estimant qu'il "part seul".

"Il reste un an. (...) Beaucoup d'ambitions qui se sont exprimées ici et là depuis quelques jours vont trouver raison et s'intégrer dans un projet d'union", espère-t-il.

L'info de la semaine, c'est Jean-Michel Aulas qui annonce réfléchir à une candidature à Lyon. "S'il a une ambition pour la ville de Lyon, bien évidemment qu'on est heureux de travailler avec lui", a salué Emmanuel Hamelin.

00:00 Alliance élargie ratée ?

04:01 Désignation du candidat

04:49 Travailler ensemble

05:23 Jean-Michel Aulas

07:36 Véronique Sarselli

08:20 Répartition des collectivités

09:54 Réunions thématiques