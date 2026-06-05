Judiciaire

Bagarre au bal des classes à Val-d’Oingt : un seul condamné après des violences en réunion

Bagarre au bal des classes à Val-d’Oingt : un seul condamné après des violences en réunion

Trois jeunes hommes étaient jugés à Villefranche-sur-Saône après une violente altercation survenue lors du bal des classes en 3 à Val-d’Oingt en 2023. Seul l’un d’eux, accusé d’avoir frappé la victime alors qu’elle était au sol, a été condamné.

Une nuit de fête qui avait tourné à la violence.

Jeudi 27 mai, trois jeunes hommes âgés de 21 à 23 ans comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des violences commises en réunion lors du bal de la fête des classes en “3” à Val-d’Oingt, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2023.

Les faits se sont déroulés alors que plus de 600 personnes participaient à la soirée.

Une bagarre éclatait entre plusieurs jeunes. La victime, encore mineure à l’époque, se retrouvait au sol. Et selon plusieurs témoins, un homme portant un plâtre lui aurait alors porté plusieurs coups. Le jeune homme souffrira de multiples fractures au visage, notamment au nez.

À la barre, le principal mis en cause a nié les faits. La victime, elle, a expliqué n’avoir rien vu, assurant avoir été attaquée de dos puis frappée au sol alors qu’elle tentait initialement de séparer un ami impliqué dans l’altercation.

Concernant les deux autres prévenus, seuls des témoignages les mettaient en cause, sans élément plus précis sur leur implication.

Le tribunal a finalement considéré que la participation des deux jeunes aux violences n’était pas suffisamment démontrée et les a relaxés.

Le troisième homme, identifié par plusieurs témoins comme étant celui portant un plâtre au moment des faits, a en revanche été reconnu coupable. La justice caladoise l’a condamné à 6 mois de prison avec sursis.

Il devra également verser 2000 euros de dommages et intérêts à la victime au titre des préjudices subis.

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