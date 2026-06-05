Faits Divers

Quincieux : un automobiliste se tue dans une violente sortie de route

Quincieux : un automobiliste se tue dans une violente sortie de route

Un grave accident de la circulation s’est produit ce jeudi 4 juin à Quincieux, au nord de Lyon. Une voiture a violemment percuté un arbre sur la D87. Le conducteur a été évacué dans un état désespéré avant de décéder à l'hôpital.

Un important dispositif de secours a été mobilisé ce jeudi à Quincieux, au nord-ouest de Lyon, après un dramatique accident de la route.

Selon les premiers éléments, une voiture circulant sur la D87, à hauteur du lieu-dit Chamalan, a quitté la chaussée vers 16h30, à proximité du pont Charles-de-Gaulle.

Dans des circonstances qui restent à éclaircir, le véhicule a violemment terminé sa course contre un arbre.

Le conducteur a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours. Très grièvement blessé, il a dû être désincarcéré avant d’être pris en charge dans un état jugé désespéré. Il est finalement décédé à l'hôpital.

Au moment des opérations de secours, la D87 menant vers Trévoux restait fermée à la circulation.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette sortie de route.

5 commentaires
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le bla bla habituel le 05/06/2026 à 16:07
mais vous étés nuls a écrit le 05/06/2026 à 14h11

Téléphone au volant? sur les réseaux? Plus de 3000 morts sur les routes! Réveillez vous!!!!
Et encore bravo a ceux qui vandalisent les radars
vous devez être fiers
Car d'après les les derniers chiffres, la ou vous avez vandalisez les radars, le nombres de morts a augmenter👌👌👌

pluie abondante ; un gamin de vingt ans peu expérimenté ; un véhicule peut etre limite , et le drame ; un radar ou autre n'aurait pas servit a grand chose ; au début des années 70 , c'était de l'ordre de 16 000 morts par an , alors qu'il y avait 2 fois moins de circulation

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Rlb le 05/06/2026 à 15:11

La faute à l'arbre, on va s'en doute le tronçonner. Un de plus, quelles circonstances va t on chercher.
Perte de temps...

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mais vous étés nuls le 05/06/2026 à 14:11

Téléphone au volant? sur les réseaux? Plus de 3000 morts sur les routes! Réveillez vous!!!!
Et encore bravo a ceux qui vandalisent les radars
vous devez être fiers
Car d'après les les derniers chiffres, la ou vous avez vandalisez les radars, le nombres de morts a augmenter👌👌👌

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strogoff le 05/06/2026 à 13:51
Aurélien Taschié a écrit le 05/06/2026 à 08h52

La voiture tue partout !

attention aux nouvelles "aides à la conduite"(ADAS) imposées par l'Europe depuis 2024, qui détectent mal les bords de chaussée et peuvent vous envoyer dans le décor en contrôlant votre volant .

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Aurélien Taschié le 05/06/2026 à 08:52

La voiture tue partout !

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