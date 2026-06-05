Quincieux : un automobiliste se tue dans une violente sortie de route

Un important dispositif de secours a été mobilisé ce jeudi à Quincieux, au nord-ouest de Lyon, après un dramatique accident de la route.
Selon les premiers éléments, une voiture circulant sur la D87, à hauteur du lieu-dit Chamalan, a quitté la chaussée vers 16h30, à proximité du pont Charles-de-Gaulle.
Dans des circonstances qui restent à éclaircir, le véhicule a violemment terminé sa course contre un arbre.
Le conducteur a été retrouvé en arrêt cardio-respiratoire à l’arrivée des secours. Très grièvement blessé, il a dû être désincarcéré avant d’être pris en charge dans un état jugé désespéré. Il est finalement décédé à l'hôpital.
Au moment des opérations de secours, la D87 menant vers Trévoux restait fermée à la circulation.
Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette sortie de route.
pluie abondante ; un gamin de vingt ans peu expérimenté ; un véhicule peut etre limite , et le drame ; un radar ou autre n'aurait pas servit a grand chose ; au début des années 70 , c'était de l'ordre de 16 000 morts par an , alors qu'il y avait 2 fois moins de circulationSignaler Répondre
La faute à l'arbre, on va s'en doute le tronçonner. Un de plus, quelles circonstances va t on chercher.Signaler Répondre
Perte de temps...
Téléphone au volant? sur les réseaux? Plus de 3000 morts sur les routes! Réveillez vous!!!!Signaler Répondre
Et encore bravo a ceux qui vandalisent les radars
vous devez être fiers
Car d'après les les derniers chiffres, la ou vous avez vandalisez les radars, le nombres de morts a augmenter👌👌👌
attention aux nouvelles "aides à la conduite"(ADAS) imposées par l'Europe depuis 2024, qui détectent mal les bords de chaussée et peuvent vous envoyer dans le décor en contrôlant votre volant .Signaler Répondre
La voiture tue partout !Signaler Répondre