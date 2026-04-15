Une amende de 25 000 euros et une interdiction de recrutement pour l’ASVEL en Euroligue

Alors que la saison européenne touche à sa fin pour l’équipe de basket villeurbannaise, le club a écopé d’une amende de 25 000 euros par le gendarme financier de l’Euroligue pour des infractions aux règles du fair-play financier. L’ASVEL est également interdite de recrutement.

Pour rappel, le club de Tony Parker devait verser 1,28 million d’euros à ses joueurs et son entraineur, pour combler la différence avec la masse salariale plancher instaurée par l’instance européenne pour que cette dernière lève la sanction.

Reste à savoir quelle attitude vont adopter les dirigeants villeurbannais qui pourraient décider de quitter l’Euroligue pour intégrer la NBA Europe en cours de création.