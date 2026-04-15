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Une amende de 25 000 euros et une interdiction de recrutement pour l’ASVEL en Euroligue

Une amende de 25 000 euros et une interdiction de recrutement pour l’ASVEL en Euroligue
Une amende de 25 000 euros et une interdiction de recrutement pour l’ASVEL en Euroligue - Lyon Mag

L’ASVEL est sanctionnée en Euroligue.

Alors que la saison européenne touche à sa fin pour l’équipe de basket villeurbannaise, le club a écopé d’une amende de 25 000 euros par le gendarme financier de l’Euroligue pour des infractions aux règles du fair-play financier. L’ASVEL est également interdite de recrutement. 

Pour rappel, le club de Tony Parker devait verser 1,28 million d’euros à ses joueurs et son entraineur, pour combler la différence avec la masse salariale plancher instaurée par l’instance européenne pour que cette dernière lève la sanction. 

Reste à savoir quelle attitude vont adopter les dirigeants villeurbannais qui pourraient décider de quitter l’Euroligue pour intégrer la NBA Europe en cours de création. 

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