Un renfort colombien débarque à l’ASVEL

L’ASVEL accélère ses manœuvres pour consolider son groupe avant la deuxième moitié de l’exercice. Orphelin de la légende Nando De Colo, Villeurbanne enrôle pour compenser un nouvel élément évoluant à un poste différent : Braian Angola, international colombien évoluant actuellement à Gran Canaria.

Âgé de 31 ans et listé comme mesurant 1,98m sur le site de l’Euroligue, le joueur possède déjà une solide expérience européenne. Il a notamment évolué dans plusieurs championnats, comme la Belgique, la Turquie, l’Israël ou encore la Grèce, ce qui lui a permis d’élargir ses qualités.

Un ailier d’expérience, qui tourne cette saison à environ 9 points et 2,5 rebonds de moyenne en championnat espagnol, lui qui est capable d’apporter des solutions offensives et de la percussion.

Braian Angola s’est montré plus régulier et efficace en Basketball Champions League, avec plus de 13 points et un peu plus de trois passes décisives par match en moyenne cette saison.

Après Paul Eboua, l’ASVEL signe donc une deuxième recrue plus expérimentée qui devrait être une nouvelle solution dans la rotation de Pierric Poupet.