Furieux de devoir attendre qu'une classe d'écoliers traverse la route, il blesse la directrice : il écope d'une amende avec sursis à Villefranche-sur-Saône

Les faits remontent au printemps dernier. A Chamelet, une cinquantaine d'écoliers traversaient la route pour rejoindre un champ.

C'est à ce moment qu'un septuagénaire s'est présenté au volant de sa voiture. Furieux de devoir attendre le passage des enfants, il a continué à avancer pour forcer le passage. La directrice de l'école s'est précipitée pour le forcer à s'arrêter, mettant son genou sur le capot. Mais le chauffard n'a pas appuyé sur le frein pour autant, blessant la femme (6 jours d'ITT).

Face aux juges caladois cette semaine, le prévenu n'a pas présenté d'excuse et a indiqué ne pas comprendre comment il avait fait pour blesser la directrice.

Cet épisode a de plus amples conséquences selon le Progrès, puisque l'Académie de Lyon, saisie par des parents inquiets, a retiré le droit à l'école de Chamelet de refaire classe à l'extérieur.

Le parquet a requis 100 jours-amendes à 10 euros contre le septuagénaire. Mais le tribunal de Villefranche-sur-Saône a préféré lui infliger une amende de 1000 euros avec sursis. Il devra également verser 500 euros à sa victime, au titre des dommages et intérêts.