Judiciaire

Furieux de devoir attendre qu'une classe d'écoliers traverse la route, il blesse la directrice : il écope d'une amende avec sursis à Villefranche-sur-Saône

Furieux de devoir attendre qu'une classe d'écoliers traverse la route, il blesse la directrice : il écope d'une amende avec sursis à Villefranche-sur-Saône

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône a fait preuve de clémence envers un habitant de Chamelet, malgré son comportement dangereux et son absence d'excuses. Le chauffard a été condamné pour avoir blessé une directrice d'école.

Les faits remontent au printemps dernier. A Chamelet, une cinquantaine d'écoliers traversaient la route pour rejoindre un champ.

C'est à ce moment qu'un septuagénaire s'est présenté au volant de sa voiture. Furieux de devoir attendre le passage des enfants, il a continué à avancer pour forcer le passage. La directrice de l'école s'est précipitée pour le forcer à s'arrêter, mettant son genou sur le capot. Mais le chauffard n'a pas appuyé sur le frein pour autant, blessant la femme (6 jours d'ITT).

Face aux juges caladois cette semaine, le prévenu n'a pas présenté d'excuse et a indiqué ne pas comprendre comment il avait fait pour blesser la directrice.

Cet épisode a de plus amples conséquences selon le Progrès, puisque l'Académie de Lyon, saisie par des parents inquiets, a retiré le droit à l'école de Chamelet de refaire classe à l'extérieur.

Le parquet a requis 100 jours-amendes à 10 euros contre le septuagénaire. Mais le tribunal de Villefranche-sur-Saône a préféré lui infliger une amende de 1000 euros avec sursis. Il devra également verser 500 euros à sa victime, au titre des dommages et intérêts.

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Justice mon c... le 08/03/2026 à 17:06

La justice ne sert plus à rien...

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.