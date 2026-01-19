Judiciaire

"Je vais te violer devant ta fille" : depuis sa cellule à Villefranche, il inondait son ex de vocaux menaçants

Un homme de 40 ans a comparu récemment devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône.

Détenu de la maison d'arrêt caladoise, il lui était reproché d'avoir, l'été dernier, inondé son ex-compagne de vocaux et appels menaçants. Au total, une centaine ont été recensés.

"Ton visage sera brûlé à l’essence", "Je vais te violer devant ta fille" ou encore "Tu vas mourir", autant de preuves laissées sur le téléphone de celle avec qui il a eu un enfant.

Pourtant, face aux enquêteurs, l'individu avait nié les faits, évoquant d'abord une machination de son ex, avant d'expliquer que ce n'était pas sa voix sur les messages, mais peut-être celle de son co-détenu.

L'avocate générale a requis 18 mois de prison ferme à rajouter à sa peine actuelle.

Le tribunal de Villefranche a préféré lui infliger 15 mois supplémentaires, assortis d'un retrait de son autorité parentale et d'une interdiction d'entrer en contact avec son ex durant 3 ans.

sans tarder le 19/01/2026 à 10:43

A enfermer sans perdre de temps et avec un suivi psychiatrique sans doute !

