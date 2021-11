Lyon : une adolescente portée disparue, un réseau de prostitution soupçonné

Les militaires sont à la recherche d’une adolescente âgée de 17 ans qui n’a pas donné de nouvelles depuis samedi 20 novembre et son départ de la maison de son frère située à Chazay-d'Azergues, à l’ouest de Lyon.

Mensure Golova, originaire de Roanne, est de forte corpulence avec des cheveux châtain clair et mesure entre 1,50m et 1,55m. Quand elle a disparu, la jeune fille portait un survêtement blanc et une doudoune sans manche jaune.

Cités par Le Progrès, les gendarmes indiquent qu’avec ses antécédents, elle pourrait être actuellement dans le 7e arrondissement de Lyon, en lien avec un réseau de prostitution. Toute personne qui aurait des informations est priée de contacter les forces de l’ordre, et notamment la brigade territoriale de Anse au 04 74 67 02 17.