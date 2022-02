Lyon : le T6 perturbé ce lundi à cause d'opérations d'élagage nocturne

Le dernier départ de Debourg direction IUT Feyssine aura lieu à 21h50, celui d’IUT Feyssine direction Debourg aura lieu à 22h20.

Une opération d'élagage est prévu afin de "garantir la sécurité et le bon fonctionnement des lignes de tramway, et pour assurer la meilleure qualité de service possible".

Des bus relais articulés desserviront alors l’ensemble des arrêts situés entre Beauvisage CISL et IUT Feyssine avec une fréquence de 25 minutes, afin d’assurer la continuité du service.

Le premier départ du bus de Beauvisage CISL direction Hôpitaux Est sera à 22h23. Le dernier départ de Beauvisage CISL direction Hôpitaux Est sera à 00h43.

Le premier départ d’Hôpitaux Est direction Beauvisage CISL sera à 22h21. Le dernier départ d’Hôpitaux Est direction Beauvisage CISL sera lui à 01h07.