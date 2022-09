Lyon-Turin : la CCI réaffirme son soutien au projet ferroviaire

Lundi, Bruno Bernard annonçait le retrait de la Métropole de Lyon du Comité pour la Transalpine. L'élu écologiste expliquait également que sa collectivité ne mettrait pas un centime dans le projet du Lyon-Turin.

Alors certains se sentent obligés de réaffirmer leur soutien à la liaison transalpine. A l'instar de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Lyon qui salue un "moteur de développement économique local", une "infrastructure durable" et une "porte ouverte sur l'Europe".

"Projet à vocation voyageurs et fret, cette ligne ferroviaire Lyon-Turin bénéficiera à la fois aux déplacements et aux échanges régionaux, nationaux et européens à travers les Alpes, avec en particulier une amélioration des dessertes entre Lyon et les métropoles alpines. A l’occasion de la venue à Lyon de Clément Beaune, ministre délégué chargé des Transports, la CCI réaffirme son soutien au projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Moteur de développement économique local, infrastructure durable, il représente également une porte ouverte sur l’Europe", détaille la CCI dans un communiqué de presse ce mercredi.

Clément Beaune, ministre des Transports, devait s'entretenir avec des élus lyonnais sur le Lyon-Turin ce mercredi après-midi en préfecture du Rhône.