Philippe Valentin (CCI) : "Une période plus complexe pour les entreprises à l'automne 2022"

A la tête de la CCI de Lyon et récemment réélu, Philippe Valentin a une vision d'ensemble sur les entreprises et leur vécu face au Covid-19. "Le recrutement pose vraiment problème, c'est l'élément majeur. On le trouve maintenant sur tous les champs d'activités", note-t-il.

Malgré une pression économique forte, le tribunal de commerce de Lyon n'a pas noté de hausse particulière du nombre de liquidations. Bien au contraire. "On cible une période plus complexe à l'automne prochain. Des dispositifs sont en train de se préparer pour étaler le remboursement des PGE", indique Philippe Valentin. "Les entreprises ont été aidées à passer un cap mortifère".

Le président de la CCI doit également travailler avec les écologistes élus à la Ville de Lyon et à la Métropole. Ce qui consiste aujourd'hui à "apprendre à se connaître, travailler sur des sujets où on est en phase. Il y a des sujets où on est en désaccord et on le dit, on voit comment on peut travailler d'une autre façon".

Sur la Zone à faibles émissions notamment, les discussions sont âpres : "C'est très judicieux de mettre une date mais il faut aussi avoir l'intelligence de la différer si économiquement, structurellement il y a une difficulté".

