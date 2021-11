Philippe Valentin réélu président de la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne

Ces chefs d'entreprise bénévoles élus pour 5 ans ont ensuite désigné à l'unanimité Philippe Valentin comme président de la CCI.

"Avec ces 100 élus, dont 60 nouveaux élus, nous allons poursuivre le travail engagé pour finaliser la transformation de la CCI et l’adoption d’une culture business. Notre ambition est d’apporter, avec le concours de nos partenaires, une réponse à forte valeur ajoutée aux entreprises et aux collectivités. Toujours au service de l’intérêt collectif, l’atteinte d’un résultat d’exploitation positif permettra à notre CCI de réinvestir dans des projets structurants au bénéfice des entreprises et des territoires", a réagi le président réélu pour un second mandat.

Le Bureau qui entoure le président Philippe Valentin est composé d'Yves Chavent, premier vice-président (et ancien président du tribunal de commerce de Lyon ndlr), Régis Poly, vice-président, Jean Mougin, trésorier, Daniel Loctin, trésorier adjoint, Philippe Malaval, secrétaire, Thomas San Marco, secrétaire adjoint, Irène Breuil, présidente de la délégation stéphanoise, Myriam Bencharaa, présidente de la délégation lyonnaise et Véronique Madelrieux, présidente de la délégation roannaise.

La CCI de Lyon entend "faciliter le quotidien des chefs d’entreprise", "accompagner les entreprises pour transformer les contraintes en opportunités de croissance", "contribuer à un environnement économique favorable" ou encore "porter la voix des chefs d’entreprise sur le territoire et auprès des instances nationales".