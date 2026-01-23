Respect du code de la route : une opération de contrôle menée à Brignais, une dizaine d’infractions relevées

"Conformément aux instructions de la préfète Fabienne Buccio, les forces de l’ordre vont sanctionner avec fermeté ceux qui ne respectent pas le code de la route", indiquent les autorités.

Une trentaine de militaires de la gendarmerie nationale ont ainsi été mobilisés jeudi soir pour une opération anti-délinquance et de contrôle à Brignais.

Le bilan a été communiqué ce vendredi. Une dizaine d’infractions ont été relevées. Les forces de l’ordre ont notamment constatés des défauts d’assurance, un défaut de ceinture ou encore un véhicule avec des pneus lisses.

Deux conducteurs ont par ailleurs été contrôlés positifs aux stupéfiants.