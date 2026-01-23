Faits Divers

Respect du code de la route : une opération de contrôle menée à Brignais, une dizaine d’infractions relevées

Alors que les accidents mortels se multiplient dans le Rhône ces dernières semaines, les forces de l’ordre vont accentuer les contrôles.

"Conformément aux instructions de la préfète Fabienne Buccio, les forces de l’ordre vont sanctionner avec fermeté ceux qui ne respectent pas le code de la route", indiquent les autorités.

Une trentaine de militaires de la gendarmerie nationale ont ainsi été mobilisés jeudi soir pour une opération anti-délinquance et de contrôle à Brignais. 

Le bilan a été communiqué ce vendredi. Une dizaine d’infractions ont été relevées. Les forces de l’ordre ont notamment constatés des défauts d’assurance, un défaut de ceinture ou encore un véhicule avec des pneus lisses. 

Deux conducteurs ont par ailleurs été contrôlés positifs aux stupéfiants. 

contrôle de gendarmerie

brignais

5 commentaires
Quel rapport avec LFI ? le 23/01/2026 à 18:10
Yete a écrit le 23/01/2026 à 17h07

T'es encarté LFI, vu ta réaction ridicule

défauts d’assurance, un défaut de ceinture ou encore un véhicule avec des pneus lisses.

Si ça c’est un bon bilan anti délinquance pauvre débile , grand bien te fasse .

Amen le 23/01/2026 à 17:36

Sanctionner avec fermeté ! quelle rigolade !
Cette préfette vie dans un conte de fées , elle n'a pas encore réalisé que tout est foutu .
Elle croit par exemple que lorsqu'un individu vole une voiture , il regarde avant , si les pneus sont bons , si le contrôle technique est à jour et ainsi de suite !
Il n'y a plus de lois ,plus de règles , tout est foutu,
c'est sale , ça pue , chacun fait ce qu'il veut , c'est l'anarchie .
Qui imagine une racaille du remplacement aller prendre des leçons d'auto école , qui ?
La préfette , c'est la seule !

Mimosas le 23/01/2026 à 17:16

Code de la route , code du travail … a quand Un code et un permis pour Enfanter Sans Pères ?

Yete le 23/01/2026 à 17:07
Quelle honte a écrit le 23/01/2026 à 16h59

Ah bah ça c’est du bilan !!!!!!!



Anti délinquance , non mais mort de rire , juste bonne à glouglouter la fabienne

T'es encarté LFI, vu ta réaction ridicule

Quelle honte le 23/01/2026 à 16:59

Ah bah ça c’est du bilan !!!!!!!



Anti délinquance , non mais mort de rire , juste bonne à glouglouter la fabienne

