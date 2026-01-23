Respect du code de la route : une opération de contrôle menée à Brignais, une dizaine d’infractions relevées

"Conformément aux instructions de la préfète Fabienne Buccio, les forces de l’ordre vont sanctionner avec fermeté ceux qui ne respectent pas le code de la route", indiquent les autorités.
Une trentaine de militaires de la gendarmerie nationale ont ainsi été mobilisés jeudi soir pour une opération anti-délinquance et de contrôle à Brignais.
Le bilan a été communiqué ce vendredi. Une dizaine d’infractions ont été relevées. Les forces de l’ordre ont notamment constatés des défauts d’assurance, un défaut de ceinture ou encore un véhicule avec des pneus lisses.
Deux conducteurs ont par ailleurs été contrôlés positifs aux stupéfiants.
— Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) January 22, 2026
Ce soir le préfet délégué pour la défense et la sécurité Antoine GUÉRIN était aux côtés… pic.twitter.com/3tu5BkT4Xn
Si ça c’est un bon bilan anti délinquance pauvre débile , grand bien te fasse .
Sanctionner avec fermeté ! quelle rigolade !Signaler Répondre
Cette préfette vie dans un conte de fées , elle n'a pas encore réalisé que tout est foutu .
Elle croit par exemple que lorsqu'un individu vole une voiture , il regarde avant , si les pneus sont bons , si le contrôle technique est à jour et ainsi de suite !
Il n'y a plus de lois ,plus de règles , tout est foutu,
c'est sale , ça pue , chacun fait ce qu'il veut , c'est l'anarchie .
Qui imagine une racaille du remplacement aller prendre des leçons d'auto école , qui ?
La préfette , c'est la seule !
Code de la route , code du travail … a quand Un code et un permis pour Enfanter Sans Pères ?Signaler Répondre
T'es encarté LFI, vu ta réaction ridiculeSignaler Répondre
Ah bah ça c’est du bilan !!!!!!!Signaler Répondre
Anti délinquance , non mais mort de rire , juste bonne à glouglouter la fabienne