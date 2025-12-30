Près de Lyon : un automobiliste contrôlé positif à quatre drogues différentes, son véhicule immobilisé

Un automobiliste de 26 ans a été contrôlé lors d’une vaste opération menée au péage de Saint-Quentin-Fallavier, dans le Nord-Isère, dimanche.

Selon le Dauphiné Libéré, des analyses toxicologiques ont été ordonnées par les gendarmes de La Verpillières. Le conducteur a été testé positif à quatre drogues différentes. L’individu avait consommé du cannabis, de la cocaïne, des amphétamines et des méthamphétamines.

Sa voiture a été immobilisée et son permis lui a été retiré immédiatement.

A noter que sa passagère a été contrôlée en possession de cannabis et d’ecstasy, précise le quotidien régional.