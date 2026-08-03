Faits Divers

Lyon : un braqueur repart avec moins de 100 euros et laisse de nombreux indices à la Part-Dieu

Lyon : un braqueur repart avec moins de 100 euros et laisse de nombreux indices à la Part-Dieu

Un homme armé d’un couteau a dérobé entre 50 et 70 euros samedi soir dans un institut de beauté du centre commercial de la Part-Dieu. Visage peu dissimulé, mains nues et vidéosurveillance pourraient aider les policiers à l’identifier.

Le butin est limité, mais les éléments exploitables pourraient être nombreux.

La police recherche un homme d’une trentaine d’années après le braquage d’un commerce de la Part-Dieu, samedi soir à Lyon.

Le suspect portait une casquette, sans véritablement masquer son visage. Il aurait également manipulé la caisse sans gants, laissant potentiellement derrière lui des empreintes ou des traces ADN. Les enquêteurs doivent aussi étudier les images enregistrées par les caméras de la boutique et du centre commercial.

Les faits se sont déroulés vers 20h15 dans l’institut Beauty Queen, installé au rez-de-chaussée du centre commercial Westfield La Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon.

L’homme est entré avec un couteau à la main. Sans utiliser l’arme contre l’employée présente, il s’est directement emparé de la caisse. Celle-ci est tombée au sol alors qu’il quittait les lieux. Le voleur a ramassé des billets avant de prendre la fuite, laissant une partie de l’argent sur place. Le montant dérobé est évalué entre 50 et 70 euros.

L’employée n’a pas été blessée et le couteau n’a pas été utilisé.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier puis de retrouver l’auteur du vol à main armée.

11 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
cri69 le 03/08/2026 à 09:56
Victime de la mode a écrit le 03/08/2026 à 08h59

Quel est son nom de code

on sait … toujours les mêmes .

Signaler Répondre
avatar
Chris6969699 le 03/08/2026 à 09:18
Rob a écrit le 03/08/2026 à 08h36

Un OQTF drogué sûrement .

"Sans utiliser l’arme contre l’employée présente"

Non, plutôt une chance pour la France...

Signaler Répondre
avatar
bassta le 03/08/2026 à 09:11
Rob a écrit le 03/08/2026 à 08h36

Un OQTF drogué sûrement .

il a peut-être entendu des voix ?

Signaler Répondre
avatar
Victime de la mode le 03/08/2026 à 08:59

Quel est son nom de code

Signaler Répondre
avatar
Titus69 le 03/08/2026 à 08:59

On aimera avoir le pedigree complet et son affiliation. Parfois on nous dit "français" mais bon souvent de "papier"

Signaler Répondre
avatar
laya le 03/08/2026 à 08:58

j'ai pensé la même chose que vous,rob.

Signaler Répondre
avatar
Votez bien en 2027 le 03/08/2026 à 08:51

Macron a ouvert les vannes en autorisant 250000 visas. La déferlante va somme toute continuer. Et ceux que nous risquons de recevoir sont loin d'être des bac +10....

Signaler Répondre
avatar
Rob le 03/08/2026 à 08:36

Un OQTF drogué sûrement .

Signaler Répondre
avatar
probablement le 03/08/2026 à 08:35

Encore de l'importation non ?

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 03/08/2026 à 08:28

1 des 250 000 par an qui vont déferler sur le territoire, merci le gouvernement !

Signaler Répondre
avatar
TDC ! le 03/08/2026 à 07:46

Un branquignol victimaire !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.