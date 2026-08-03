Lyon : un braqueur repart avec moins de 100 euros et laisse de nombreux indices à la Part-Dieu

Le butin est limité, mais les éléments exploitables pourraient être nombreux.

La police recherche un homme d’une trentaine d’années après le braquage d’un commerce de la Part-Dieu, samedi soir à Lyon.

Le suspect portait une casquette, sans véritablement masquer son visage. Il aurait également manipulé la caisse sans gants, laissant potentiellement derrière lui des empreintes ou des traces ADN. Les enquêteurs doivent aussi étudier les images enregistrées par les caméras de la boutique et du centre commercial.

Les faits se sont déroulés vers 20h15 dans l’institut Beauty Queen, installé au rez-de-chaussée du centre commercial Westfield La Part-Dieu dans le 3e arrondissement de Lyon.

L’homme est entré avec un couteau à la main. Sans utiliser l’arme contre l’employée présente, il s’est directement emparé de la caisse. Celle-ci est tombée au sol alors qu’il quittait les lieux. Le voleur a ramassé des billets avant de prendre la fuite, laissant une partie de l’argent sur place. Le montant dérobé est évalué entre 50 et 70 euros.

L’employée n’a pas été blessée et le couteau n’a pas été utilisé.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier puis de retrouver l’auteur du vol à main armée.