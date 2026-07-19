Lyon : un policier ouvre le feu lors d’un refus d’obtempérer, le conducteur interpellé après sa fuite

Un nouveau refus d’obtempérer a failli virer au drame à Lyon.
Selon le syndicat Alliance Police Nationale, les faits se sont produits samedi peu avant 22 heures au croisement du cours Lafayette et de la rue Juliette-Récamier, à la frontière des 3e et 6e arrondissements.
D’après le syndicat, un agent de la Brigade anticriminalité a été percuté par un conducteur qui cherchait à échapper à un contrôle.
Projeté sur le capot du véhicule, le fonctionnaire aurait tiré à deux reprises avec son arme de service pour protéger son intégrité physique. Les coups de feu n’ont pas atteint le conducteur, qui a poursuivi sa fuite.
L’automobiliste a finalement été interpellé au terme d’une arrestation qualifiée de difficile par Alliance, puis placé en garde à vue.
Le policier s’est lui vu prescrire quatre jours d’ITT.
Dans un communiqué, le syndicat estime que les refus d’obtempérer "ne sont plus de simples infractions routières" mais "un véritable fléau" qui se transforme "trop souvent en tentative d’homicide sur ceux qui incarnent l’autorité de l’État".
Alliance appelle à un renforcement de la réponse pénale face à ce type de faits, dénonçant "une profonde crise de l’autorité" et apportant son soutien au policier blessé ainsi qu’à l’ensemble des forces de l’ordre engagées sur le terrain.
De son côté, le préfet du Rhône Etienne Guyot annonce apporter "son soutien au policier blessé". "L’auteur de ce comportement criminel qui a mis en danger les lyonnais et les policiers a été interpellé grâce au professionnalisme de la police nationale et sera présenté à la justice", conclut le haut-fonctionnaire.
Vous rêvez , ce sera deux ou trois ans ferme tout au plus.Signaler Répondre
Je crois qu'il s'en fout de la sécurité des gens dans sa ville...Signaler Répondre
Sans doute une chance pour la France qui fait rêver notre président et la gauche...Signaler Répondre
quand on veut jouer au toréador le principe c'est qu'il faut accepter le taureau en face . en France il y a des corridas tous les jours .Le problème,c est que ce n est absolument pas la préoccupation de notre show man médiatique. Seul le premier rôle l intéresse afin de mettre en scène son égo surdimensionné, tout comme Melanchon dans un style opposé.Le 2 sont identiques au niveau égo .A partir du moment où ils ont le rôle principal c est l essentiel.l important c est que le 2 soient vus ,le reste n est que de l habillage.Signaler Répondre
Tout est ditSignaler Répondre
bravo aux forces de l ordre, j espère que le conducteur va prendre 20 ans pour tentative d homicideSignaler Répondre
quand on voit ce qu'on voit et quand on entend ce qu'on entend on a raison de penser ce qu'on penseSignaler Répondre
La nationalité de cet individu, s'il vous plaît ?Signaler Répondre
À New York, ils ont réduit la criminalité lorsqu’ils ont commencé à tirer sur les délinquantsSignaler Répondre
Un résistant a tenté d'échapper à un contrôle fasciste.Signaler Répondre
La nouvelle France by LFI.
"tentative d’homicide sur ceux qui incarnent l’autorité de l’État" Les héritiers de Robaisepierre !Signaler Répondre
La protection divine ne suffit pas pour échapper aux lois de la république.Signaler Répondre
Il ne s'agit pas de tirer en l'air !Signaler Répondre
force aux policiers. si tu refuse d’obtempérer c’est que t’es un bandit. les gens normaux s’arrêtent dise bonjour aux forces de l’ordre et tout se passe bien. si tu respecte pas la France et les règles du pays t’étonne pas si tu ça fini mal. c’est comme ça que ça se passe partout ailleurs.Signaler Répondre