Lyon : un policier ouvre le feu lors d’un refus d’obtempérer, le conducteur interpellé après sa fuite

Un nouveau refus d’obtempérer a failli virer au drame à Lyon.

Selon le syndicat Alliance Police Nationale, les faits se sont produits samedi peu avant 22 heures au croisement du cours Lafayette et de la rue Juliette-Récamier, à la frontière des 3e et 6e arrondissements.

D’après le syndicat, un agent de la Brigade anticriminalité a été percuté par un conducteur qui cherchait à échapper à un contrôle.

Projeté sur le capot du véhicule, le fonctionnaire aurait tiré à deux reprises avec son arme de service pour protéger son intégrité physique. Les coups de feu n’ont pas atteint le conducteur, qui a poursuivi sa fuite.

L’automobiliste a finalement été interpellé au terme d’une arrestation qualifiée de difficile par Alliance, puis placé en garde à vue.

Le policier s’est lui vu prescrire quatre jours d’ITT.

Dans un communiqué, le syndicat estime que les refus d’obtempérer "ne sont plus de simples infractions routières" mais "un véritable fléau" qui se transforme "trop souvent en tentative d’homicide sur ceux qui incarnent l’autorité de l’État".

Alliance appelle à un renforcement de la réponse pénale face à ce type de faits, dénonçant "une profonde crise de l’autorité" et apportant son soutien au policier blessé ainsi qu’à l’ensemble des forces de l’ordre engagées sur le terrain.

De son côté, le préfet du Rhône Etienne Guyot annonce apporter "son soutien au policier blessé". "L’auteur de ce comportement criminel qui a mis en danger les lyonnais et les policiers a été interpellé grâce au professionnalisme de la police nationale et sera présenté à la justice", conclut le haut-fonctionnaire.