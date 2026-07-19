Beaujolais : en voulant récupérer son chat, un homme chute de plus de six mètres

Un grave accident domestique s’est produit samedi 18 juillet, peu après 22h, à Villié-Morgon, dans le Beaujolais.

Selon les premiers éléments, un homme de 67 ans aurait grimpé sur le hangar attenant à la propriété de son voisin, possiblement pour tenter de récupérer son chat. La toiture aurait alors cédé sous son poids.

La victime a fait une chute de plus de 6 mètres.

À l’arrivée des secours, le sexagénaire était conscient mais présentait toutefois de nombreuses blessures, notamment au bassin, au thorax, au coude et à la colonne vertébrale.

Pris en charge en urgence absolue par le Samu, il a été transporté au service de déchocage de l’hôpital Lyon Sud. Son pronostic vital était alors engagé.