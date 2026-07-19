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Lyon : un homme grièvement blessé au couteau après une violente bagarre dans le 8e arrondissement

Lyon : un homme grièvement blessé au couteau après une violente bagarre dans le 8e arrondissement

Une rixe a éclaté dans la nuit de vendredi à samedi sur la place du 8-Mai-1945, dans le quartier des États-Unis à Lyon. Un homme, touché au thorax par un coup de couteau, a été transporté à l’hôpital avec un pronostic vital réservé.

Une enquête a été ouverte après une violente bagarre survenue dans la nuit du 17 au 18 juillet dans le quartier des États-Unis, à Lyon.

Les faits se sont déroulés place du 8-Mai-1945. Les circonstances précises de la rixe restent à établir et le nombre de personnes impliquées n’est pas encore connu.

Quelques minutes après les violences, un passant a découvert un homme grièvement blessé. La victime présentait une importante plaie au thorax, compatible avec un coup de couteau.

Les sapeurs-pompiers sont rapidement intervenus pour prendre en charge le blessé. Conscient au moment de son évacuation vers l’hôpital, son pronostic vital était toutefois réservé, selon les premiers éléments.

Les investigations ont été confiées à la police nationale, chargée d’identifier les auteurs de l’agression et de déterminer les circonstances exactes de cette rixe.

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