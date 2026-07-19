Beaujolais : il crache sur son ex-compagne devant leur enfant, le tribunal le condamne

Une séparation qui tourne au conflit devant la justice.

Un homme de 35 ans comparaissait devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des faits survenus le 17 janvier à Belleville-en-Beaujolais.

Ce jour-là, il était venu récupérer des affaires dans l’ancien domicile qu’il partageait avec son ex-compagne. La rencontre a rapidement dégénéré en dispute, en présence de leur fils et de la mère du prévenu.

Au cours de l’altercation, l’homme a craché en direction de son ancienne compagne.

À l’audience, le trentenaire a contesté tout geste volontaire. Selon lui, il souhaitait simplement se moucher et le crachat aurait atteint accidentellement son ex-compagne ainsi que sa propre mère.

Une explication qui n’a pas convaincu le tribunal.

Le passé judiciaire du prévenu a également pesé dans les débats. Son casier comporte déjà une condamnation pour des violences conjugales.

La procureure a requis huit mois de prison, dont six avec sursis. Mais le tribunal caladois n’a finalement pas suivi ces réquisitions.

Le prévenu a été condamné à 90 jours-amende de 5 euros, soit un total de 450 euros s’il s’acquitte de l’intégralité de la peine.