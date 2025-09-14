Après des railleries sur la taille de son sexe, la star lyonnaise de télé-réalité Illan Castronovo s'affiche nu et fait polémique

Le lyonnais Illan Castronovo s'est affiché totalement nu dans une vidéo en baissant son caleçon, après des railleries d'un autre candidat de télé-réalité, Greg Yega, sur la taille de son sexe à l'occasion d'un live TikTok.
Une séquence vue plus d'1,5 million de fois sur les réseaux sociaux.
"Voilà ! J'ai une petite bite ? Vous cherchez quoi ? A monter des rumeurs ? A faire sortir des extraits des vidéos qui ne sont pas la réalité ? Alors j'ai une petite bite ? Greg (Yega), j'ai une petite bite ?", lance le Lyonnais, un brin poète, à la caméra, s'agrippant le sexe.
Vous n'aviez peut-être jamais entendu parler d'Illan Castronovo ou de cette vidéo. Voilà de quoi briller auprès de vos enfants...
Vivement que Tik Tok, Kick et toutes les plateformes qui concentrent les streamers et les spectateurs les plus dégénérés du pays soient bannis de France. Quand tu vois que des adultes regardent ces débilités, tu t’étonnes pas de l’état de la jeunesse. Tu comprends aussi quel type d’électeurs Bardella arrive à convaincre.Signaler Répondre
Et ça sera en direct et par satellite en stéréo?Signaler Répondre
Ça vole bas ! Très peu neurones aussi bien lui que l'autre !Signaler Répondre
Et des filles sont attirées par des mecs pareils
Pauvre France
Bonjour,Signaler Répondre
La moindre des choses aurait été de mettre un lien vers la vidéo, que l'on puisse constater par nous même.
Le genre d’individus que tu vois entrer leur main dans le jogging pour se gratter les burnes dans une allée de supermarché, tranquille, comme à la maison… juste avant de tripoter les produits en rayon 😬Signaler Répondre
Trouble neurologico-sociologique tonitruant, marqué par l’incapacité chronique à saisir la nuance. Le patient réduit tout échange d’idées à une compétition de primates où l’argument gagnant est systématiquement : « moi j’ai raison parce que j'ai la plus grande».Signaler Répondre
Ils n'ont que çà à f... ces dégénérés...Signaler Répondre
Et dire que des gens regardent ce genre de m....e !
Il n'y a pas d'autres nouvelles ? ? ? ? ? ? ? ?Signaler Répondre
Bravo les réseaux sociaux !Signaler Répondre
Vous ne véhiculez que de la Merde !
Mais quand on voit de qui cela vient : rien d'étonnant ! Toujours les mêmes , les intellectuels du râpe et de la vulgarité ! Pauvre type , tu n'as rien d'autre dans la cervelle déjà il faudrait que tu en aies une ! Quand je les vois dans la rue a côté d'une gamine du même âge qu'eux .Et marché en se grattant les couilles .
Je me dis , pauvre garçon ! Pauvre fille !!
Et qu'est-ce que fou cette gamine avec ce type .
Je ne comprends plus cette jeunesse , je ne me reconnais plus en elle !!
A leurs âge , ou pouvait avoir les yeux qui brillent pour un garçon qui savait jouer du point et du chausson .
Pour certaines cela de durait qu'un été pour d'autres c'était pour la vie !
Mais jamais dans cette vulgarité d'aujourd'hui .
Cette jeunesse , fille ou garçon semble vivre dans un monde parallèle .
Ou leurs vérité n'aura le temps que de leurs 'éphémère jeunesse ! Et après ? Tu veux être quoi ? influenceuse , tu veux être rappeur et auto-entrepreneur !
Surtout ne pas travailler pour un patron !
Et dans ton délire tu t'imagines passer tes weekend a Douhbai ! J'en connais des gamines et des gamins comme cela .
Et j'ai peur pour eux !! Les réseaux sociaux , c'est vraiment de la M.... .J.M
Ce type n est pas lyonnais mais caladois . À rectifier merciSignaler Répondre
Moi à sa place je n aurai rien montré, laissant le doute plané....Signaler Répondre
On voit le niveau intellectuel!Signaler Répondre
Nous n'avons définitivement pas la même définition d'une star. Pitoyable ce pauvre type.Signaler Répondre
pathétiqueSignaler Répondre
Erreur de LM ; en réalité c'est TARESignaler Répondre
Cette vidéo a permis d’établir que son cerveau était microscopique.Signaler Répondre
Et en plus un petit cerveau, est-ce qu'il va s'ouvrir le crâne pour nous montrer sa p'tite cervelle ?Signaler Répondre
Est ce que ce genre de débile profond mérite vraiment un article ?Signaler Répondre
Info essentiel ?Signaler Répondre
Tout devient de plus en plus minable et ridicule. C'est la fin!Signaler Répondre
la "star"??? star de qui de quoi???....Signaler Répondre
Perso je me fous totalement de son engin .A l inverse a un moment donné il falloir régler ces réseaux sociaux dont sont abreuves les plus jeunes qui sont déjà pour beaucoup dans un autre monde, soit irréel soit dangereux.Signaler Répondre
Amuses-toi à faire ça dans la rue et c'est l'asile psychiatre direct avec une maladie mentale incurable synonyme de médocs à vie. là comme c'est sur internet personne ne dit rien, tout va bien madame la marquise !Signaler Répondre
Houla il y a de l’intelect’ dans l’air!Signaler Répondre
Il faut bien que les idiots occupent les autres idiots!