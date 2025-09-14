Après des railleries sur la taille de son sexe, la star lyonnaise de télé-réalité Illan Castronovo s'affiche nu et fait polémique

Le lyonnais Illan Castronovo s'est affiché totalement nu dans une vidéo en baissant son caleçon, après des railleries d'un autre candidat de télé-réalité, Greg Yega, sur la taille de son sexe à l'occasion d'un live TikTok.

Une séquence vue plus d'1,5 million de fois sur les réseaux sociaux.

"Voilà ! J'ai une petite bite ? Vous cherchez quoi ? A monter des rumeurs ? A faire sortir des extraits des vidéos qui ne sont pas la réalité ? Alors j'ai une petite bite ? Greg (Yega), j'ai une petite bite ?", lance le Lyonnais, un brin poète, à la caméra, s'agrippant le sexe.

Vous n'aviez peut-être jamais entendu parler d'Illan Castronovo ou de cette vidéo. Voilà de quoi briller auprès de vos enfants...