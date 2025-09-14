People

Après des railleries sur la taille de son sexe, la star lyonnaise de télé-réalité Illan Castronovo s'affiche nu et fait polémique

C'est la polémique du week-end. Et on est très loin d'être dans du Shakespeare.

Le lyonnais Illan Castronovo s'est affiché totalement nu dans une vidéo en baissant son caleçon, après des railleries d'un autre candidat de télé-réalité, Greg Yega, sur la taille de son sexe à l'occasion d'un live TikTok.

Une séquence vue plus d'1,5 million de fois sur les réseaux sociaux.

"Voilà ! J'ai une petite bite ? Vous cherchez quoi ? A monter des rumeurs ? A faire sortir des extraits des vidéos qui ne sont pas la réalité ? Alors j'ai une petite bite ? Greg (Yega), j'ai une petite bite ?", lance le Lyonnais, un brin poète, à la caméra, s'agrippant le sexe.

Vous n'aviez peut-être jamais entendu parler d'Illan Castronovo ou de cette vidéo. Voilà de quoi briller auprès de vos enfants...

Abrutissement et moutonnerie le 14/09/2025 à 17:42

Vivement que Tik Tok, Kick et toutes les plateformes qui concentrent les streamers et les spectateurs les plus dégénérés du pays soient bannis de France. Quand tu vois que des adultes regardent ces débilités, tu t’étonnes pas de l’état de la jeunesse. Tu comprends aussi quel type d’électeurs Bardella arrive à convaincre.

Walt Pisney le 14/09/2025 à 17:07

Et ça sera en direct et par satellite en stéréo?

Bribri le 14/09/2025 à 16:50

Ça vole bas ! Très peu neurones aussi bien lui que l'autre !
Et des filles sont attirées par des mecs pareils

Pauvre France

SuperTonton le 14/09/2025 à 15:35

Bonjour,
La moindre des choses aurait été de mettre un lien vers la vidéo, que l'on puisse constater par nous même.

Australopithèques le 14/09/2025 à 15:19

Le genre d’individus que tu vois entrer leur main dans le jogging pour se gratter les burnes dans une allée de supermarché, tranquille, comme à la maison… juste avant de tripoter les produits en rayon 😬

Hypersimplisme cérébral le 14/09/2025 à 15:11

Trouble neurologico-sociologique tonitruant, marqué par l’incapacité chronique à saisir la nuance. Le patient réduit tout échange d’idées à une compétition de primates où l’argument gagnant est systématiquement : « moi j’ai raison parce que j'ai la plus grande».

Ex Précisions le 14/09/2025 à 15:03

Ils n'ont que çà à f... ces dégénérés...
Et dire que des gens regardent ce genre de m....e !

une petite question le 14/09/2025 à 15:03

Il n'y a pas d'autres nouvelles ? ? ? ? ? ? ? ?

Jolie Môme le 14/09/2025 à 15:01

Bravo les réseaux sociaux !
Vous ne véhiculez que de la Merde !
Mais quand on voit de qui cela vient : rien d'étonnant ! Toujours les mêmes , les intellectuels du râpe et de la vulgarité ! Pauvre type , tu n'as rien d'autre dans la cervelle déjà il faudrait que tu en aies une ! Quand je les vois dans la rue a côté d'une gamine du même âge qu'eux .Et marché en se grattant les couilles .
Je me dis , pauvre garçon ! Pauvre fille !!
Et qu'est-ce que fou cette gamine avec ce type .
Je ne comprends plus cette jeunesse , je ne me reconnais plus en elle !!
A leurs âge , ou pouvait avoir les yeux qui brillent pour un garçon qui savait jouer du point et du chausson .
Pour certaines cela de durait qu'un été pour d'autres c'était pour la vie !
Mais jamais dans cette vulgarité d'aujourd'hui .
Cette jeunesse , fille ou garçon semble vivre dans un monde parallèle .
Ou leurs vérité n'aura le temps que de leurs 'éphémère jeunesse ! Et après ? Tu veux être quoi ? influenceuse , tu veux être rappeur et auto-entrepreneur !
Surtout ne pas travailler pour un patron !
Et dans ton délire tu t'imagines passer tes weekend a Douhbai ! J'en connais des gamines et des gamins comme cela .
Et j'ai peur pour eux !! Les réseaux sociaux , c'est vraiment de la M.... .J.M

Caladous le 14/09/2025 à 14:53

Ce type n est pas lyonnais mais caladois . À rectifier merci

Laincoo le 14/09/2025 à 14:50

Moi à sa place je n aurai rien montré, laissant le doute plané....

Cmoi le 14/09/2025 à 14:41

On voit le niveau intellectuel!

Star lyonnaise ? le 14/09/2025 à 14:30

Nous n'avons définitivement pas la même définition d'une star. Pitoyable ce pauvre type.

lolive06 le 14/09/2025 à 14:25

pathétique

Kool le 14/09/2025 à 14:23
moi a écrit le 14/09/2025 à 12h59

la "star"??? star de qui de quoi???....

Erreur de LM ; en réalité c'est TARE

Constat le 14/09/2025 à 14:10

Cette vidéo a permis d’établir que son cerveau était microscopique.

P'tite bite le 14/09/2025 à 13:43

Et en plus un petit cerveau, est-ce qu'il va s'ouvrir le crâne pour nous montrer sa p'tite cervelle ?

Oui mais le 14/09/2025 à 13:28

Est ce que ce genre de débile profond mérite vraiment un article ?

OMG le 14/09/2025 à 13:20

Info essentiel ?

FIN !!!!!!!! le 14/09/2025 à 13:12

Tout devient de plus en plus minable et ridicule. C'est la fin!

moi le 14/09/2025 à 12:59

la "star"??? star de qui de quoi???....

Catalan le 14/09/2025 à 12:36

Perso je me fous totalement de son engin .A l inverse a un moment donné il falloir régler ces réseaux sociaux dont sont abreuves les plus jeunes qui sont déjà pour beaucoup dans un autre monde, soit irréel soit dangereux.

ribeld le 14/09/2025 à 12:32

Amuses-toi à faire ça dans la rue et c'est l'asile psychiatre direct avec une maladie mentale incurable synonyme de médocs à vie. là comme c'est sur internet personne ne dit rien, tout va bien madame la marquise !

Vgtjky le 14/09/2025 à 12:26

Houla il y a de l’intelect’ dans l’air!

Il faut bien que les idiots occupent les autres idiots!

