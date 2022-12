Le député du Rhône Gabriel Amard se rend sur l’Ocean Viking : "Gloire à l’équipage"

Le parlementaire a visité l’Ocean Viking en compagnie d’autres élus de la France Insoumise, et notamment Manon Aubry ou Carlos Martens Bilongo, le député au centre de la polémique avec l’apostrophe de Grégoire de Fournas (RN).

Gabriel Amard a ainsi pu rencontrer les équipes de l’ONG lyonnaise SOS Méditerranée.

"D’ici nous comprenons l’intérêt de préserver et renforcer les missions de sauvetage en Méditerranée. Gloire à l’équipage et aux sauveteurs qui s’engagent pour sauver des vies. La Méditerranée ne doit plus être un cimetière", a commenté le gendre de Jean-Luc Mélenchon, qui appelle de ses voeux à un soutien plus franc de ces ONG qui interviennent en mer.

Pour rappel, l'Ocean Viking avait pu accoster à Toulon le 11 novembre dernier après avoir été refusé par l'Italie. A son bord, 230 migrants récupérés en mer Méditerranée. Cet épisode avait fait réagir à gauche comme à droite, avec notamment une sortie remarquée et inattendue de Gérard Collomb.