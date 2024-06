Villeurbanne : les candidats du Nouveau Front Populaire ensemble contre l'extrême droite

À la Cantina de Villeurbanne, étaient réunis la plupart des candidats du Nouveau Front Populaire du Rhône dont Boris Tavernier (2ème circonscription), Marie-Charlotte Garrin (3ème circonscription), Anaïs Belouassa Cherifi (1ère circonscription), ou encore Idir Boumertit, candidat sortant de la 14ème circonscription.

Épaulé par Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne, le candidat sortant La France Insoumise a rappelé la dangerosité du contexte politique actuel. Si l’heure était aux embrassades entre tous les candidats de gauche, Gabriel Amard était bien l’homme sous les projecteurs. Les divisions semblent être un lointain souvenir, ça se chambre et ça rigole entre camarades du Nouveau Front Populaire, tous unis contre l’extrême droite qui en a pris pour son grade.

"Quand l’extrême droite raciste, homophobe, héritière du nazisme et de la collaboration est aux portes du pouvoir nous avons le devoir de porter un programme ambitieux avec l’ensemble des forces sociales", rappelle le candidat NFP. Dans un long discours ponctué de silences volontaires, les promesses abondent : installation d’un SMIC à 1600 €, la retraite à 62 ans, taxation des hyper profits… Le tout, rythmé par des allusions locales démontrant la force de la mairie de Villeurbanne, fruit d’une alliance entre le Parti Socialiste et de La France Insoumise.

"Nous avons tenu"

"Nous sommes à Villeurbanne car depuis 2019 nous avons fait ce choix", soutient Cédric Van Styvendael. Mais quel choix ? Celui du Maire de Villeurbanne au Parti Socialiste de s’allier avec Gabriel Amard de la France Insoumise depuis 2019, au détriment de son compère politique Jean-Paul Bret aussi candidat à la 6ème circonscription du Rhône.

"Tout le monde voyait ce fonctionnement à l’échec mais nous avons tenu car il y avait des lignes rouges", ajoute le Maire. Une alliance pérenne qui n’annonce que du bon pour le Nouveau Front Populaire selon Cédric Van Styvendael, certain que l’alliance "va tenir".

Outre le Maire de Villeurbanne et les candidats aux circonscriptions, plusieurs élus de la Mairie de Villeurbanne ont été invité à s’exprimer dont Gaëtan Constant, 17ème adjoint à la qualité du service public et la lutte contre la facture numérique. "Un vol a été fait, celui du temps libre du 30 juin et du 7 juillet", raille l’adjoint qui ne laisse pas la macronie sur le banc de touche.

Agnès Thouvenot, 1ère adjointe à la transition écologique et à l’urbanisme fait allusion à Léon Blum, figure symbolique du Nouveau Front Populaire qui ne cesse de le faire sortir de sa tombe. "Lorsque Léon Blum en 1936 a pris la tête du Front Populaire, il y avait quelques distensions entre les communistes et les radicaux. Pourtant, ils ont réussi", rappelle l’adjointe.

Arguments après arguments, le Nouveau Front Populaire rhodanien réitère sa force dans une circonscription presque gagnée d’avance pour la gauche. Le candidat sortant n’affrontera pas la majorité présidentielle puisque aucun candidat n’a été investi, une exception parmi toutes les circonscriptions du Rhône. Seule ombre du tableau idyllique de cette gauche réunie, la candidature dissidente de l’ancien maire socialiste Jean-Paul Bret.