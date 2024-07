Gabriel Amard, "une évidence" : Manuel Bompard à Villeurbanne pour soutenir le candidat insoumis

Au milieu des barres d’immeubles, dans le quartier des Buers à Villeurbanne, Manuel Bompard était présent ce mercredi 7 juillet pour soutenir son "camarade de toujours", le candidat NFP et député sortant Gabriel Amard.

Une petite foule d'une trentaine de personnes, certains militants, d'autres arborant fièrement le drapeau de la Palestine, s'était amassée sous le ciel gris, entre une supérette de quartier et les flâneurs du mercredi après-midi. Le choix du lieu semblait étonnant, presque approximatif tant l'ambiance du rassemblement était soudaine : "on a compté une à deux personnes par immeuble", confie l'un des chargés de campagne de Gabriel Amard, hésitant sur le nombre de spectateurs.

Pas d'estrade, pas de bannière, seulement un panneau d'affichage aux couleurs du champion du jour : soudain, Manuel Bompard fait son apparition aux côtés de Gabriel Amard, sous les applaudissements et les viva de leurs admirateurs, comme de vieux copains qui arrivent à une réunion de famille. Gabriel et Manu, selon leurs mots, sont dans leur élément, dans la "ville populaire" qu'ils comptent gagner.

Si la victoire est visiblement presque acquise pour le candidat, le maître-mot était donc cet après-midi la mobilisation : "aller à la rencontre des habitants", "projeter un maximum notre énergie dans la campagne", et surtout, surtout, faire élire Gabriel Amard.

"On est 27 000 voix devant, en laissant très très loin derrière les suivants. Mais il y a toujours l’inquiétude que les gens n’aient pas compris le système qui consiste aujourd’hui à avoir une élection à deux tours", explique le candidat. Si deux prétendants de gauche seront présents au second tour, il n’y en a visiblement qu’un seul de valable, puisque celui à qui l’on se réfère comme "un autre candidat qui me suit de très très très loin", sans jamais le nommer, "a dû engranger des voix qui viennent d’ailleurs au premier tour, et ne peut plus désormais qu’engranger des voix d’extrême droite".

À Villeurbanne @mbompard apporte son soutien à @gabrielamard au cœur du quartier populaire des Buers. Place à du porte à porte pour le candidat insoumis, favori pour le second tour des #legislative2024 pic.twitter.com/29iTj4oTwg — Lyon Mag (@lyonmag) July 3, 2024 Le candidat en question, à savoir Jean-Paul Bret, qui a qualifié le Nouveau Front Populaire de " Le candidat en question, à savoir Jean-Paul Bret, qui a qualifié le Nouveau Front Populaire de " gauche radicale" ne serait donc pas source d’inquiétude pour Manuel Bompard, qui assure que "l’ensemble des composantes de la gauche soutiennent Gabriel Amard". Pour "Manu", comme l’appelle affectueusement le Villeurbannais, "c’est une évidence pour une très grande partie des électeurs de cette circonscription".

"Il n’y a pas d’hésitation à avoir", assure le candidat à la petite foule amassée rue du 8 Mai 1945, prête à aller faire du porte-à-porte pour s’assurer que "la ville populaire de Villeurbanne envoie un député de la gauche rassemblée" dimanche à l’assemblée.

