Voie Lyonnaise 12 : l’avenue Rockefeller restera en sens unique, une décision qui fait grincer des dents

La Métropole de Lyon a confirmé ce vendredi 27 juin le maintien du sens unique automobile sur l’avenue Rockefeller, entre les boulevards Pinel et Ambroise-Paré (dans le sens Bron-Lyon). Une décision qui ne manquera pas de faire réagir les riverains et les automobilistes.

L’expérimentation, lancée en novembre 2024 pour permettre le passage de la Voie Lyonnaise 12, devient définitive. "Nous avons collégialement convenu que nous allons pérenniser l’expérimentation, telle quelle", a annoncé Marion Sessiecq, maire écologiste du 3e arrondissement, à nos confrères du Progrès.

Les critiques, parfois vives, des opposants — inquiets pour l’accès aux hôpitaux et les reports de circulation dans les rues du 8e ou de Montchat — n’ont pas infléchi la décision. Pour les élus, l’enjeu est clair : favoriser les mobilités douces.

Toujours auprès de nos confrères, Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole en charge de la mobilité, assume : " On doit faire des choix et si on doit faire de la place pour le vélo et bien il faut que la voiture cède un petit peu de place."

L’argument principal ? La fréquentation cyclable aurait été multipliée par dix depuis le début du test.

Des travaux d’aménagement complémentaires sont prévus cet automne, notamment au niveau des carrefours. Mais la direction est donnée. Pour les élus, "changer les habitudes, c’est compliqué", mais nécessaire, au nom de la sécurité et de l’environnement.

Ce maintien du sens unique, contesté dès l’origine, notamment par les personnels soignants, devrait continuer à alimenter la colère de certains habitants.