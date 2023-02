Menacé après le procès Axelle Dorier, David Metaxas soutenu par le Barreau de Lyon

L'avocat a fait l'objet d'un communiqué du Barreau de Lyon qui dénonce les menaces récoltées par celui qui a défendu le principal accusé du procès de la mort d'Axelle Dorier en janvier.

La batonnière Marie-Josèphe Laurent "rappelle que l'exercice effectif des droits de la défense doit s'exercer sans entrave, intimidation ou harcèlement" et "dénonce avec la plus grande fermeté ces actes et propos violents et abjects qui visent à intimider l'avocat, portant atteinte au droit d'être défendu et vont au-delà de la simple critique d'une décision de justice".

Pour rappel, David Metaxas a reçu de nombreuses insultes et menaces, parfois de mort, sur les réseaux sociaux mais aussi à son cabinet à Lyon, sous la forme de lettres, courriels voire appels malveillants.

Outre sa défense de Youcef Tebbal, qui conduisait le véhicule sous lequel Axelle Dorier est restée coincée et traînée sur 800 mètres à l'été 2020, l'avocat avait été critiqué pour son intervention sur CNEWS dans l'émission de Pascal Praud. Il s'était félicité que son client puisse dès l'an prochain faire une demande de remise en liberté sous bracelet électronique.