Enquête pour viols et agressions sexuelles : le célèbre avocat lyonnais David Metaxas entendu en Savoie

Le très médiatique avocat, David Metaxas, était absent pour ce que la juridiction a qualifié de "raisons insurmontables" entraînant un report de l’audience au second semestre 2026. Et pour cause, le pénaliste lyonnais a été placé en garde à vue ce lundi 17 novembre dans le cadre d’une enquête pour viols et agressions sexuelles visant cinq anciennes stagiaires, confiée à la section de recherches de Chambéry.

Selon les confirmations du parquet de Chambéry, une information judiciaire est ouverte pour viols aggravés, viols et agressions sexuelles, visant le pénaliste lyonnais. Le parquet a par ailleurs tenu à souligner l'importance de la présomption d'innocence. La garde à vue a débuté ce lundi matin, dans le cadre d’une enquête délocalisée en Savoie, son cabinet étant situé à Lyon. Depuis plusieurs mois, des avocats du barreau ainsi que d’anciens collaborateurs et stagiaires ont été entendus par les enquêteurs.

"Je n’ai jamais commis de délit ou de crime sexuel"



D’après nos informations, David Metaxas "s’attendait à devoir répondre de ces accusations". L’avocat évoquait publiquement régulièrement cette affaire sur ses réseaux sociaux. Contacté, en ce sens, par notre rédaction il y a plusieurs mois, il affirmait : "je n’ai jamais commis les crimes et les délits qui semblent m’être reprochés", n'étant à l'époque pas certain que le dossier irait à son terme. Il insistait : "je n’ai jamais commis de délit ou de crime sexuel".

Toujours selon nos informations, plusieurs plaintes ont été déposées par l’avocat contre l'une des plaignantes pour harcèlement et pour des dégradations survenues sur son lieu de travail et à son domicile. Il se disait alors "victime d’un complot d’ex-relation" et se déclarait prêt à coopérer avec la justice : "J’essayerai de répondre à toutes les questions qui me seront posées et je me tiens, en un mot, à disposition de la Justice et de mon Ordre."

La garde à vue se poursuit à Chambéry, où l’avocat est entendu par les gendarmes depuis ce lundi.