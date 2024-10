"La robe comme raison de vivre", assure l'avocat lyonnais David Metaxas

Dès le début, cette affaire a pris une dimension médiatique particulière. "L'affaire, quand elle éclate, et ça, je l'avais sous-estimé, a été reprise par l'extrême droite", explique David Metaxas. En effet, divers groupes identitaires ont exploité cette affaire en raison des origines maghrébines des accusés. La tension est réellement montée d'un cran au moment du verdict. "Le président, à la fin des débats, a essayé de basculer sur le meurtre. Finalement, nous avons été acquittés pour le meurtre. Ce sont des violences mortelles et au lieu des 16 ans demandés, ils vont mettre 12 ans. C'est une peine équilibrée, donc personne n'a fait appel, ni l'avocat général, ni moi. " Alors que l'avocat lyonnais pensait avoir surmonté les aspects les plus difficiles du procès, un incident a marqué un tournant. "Au moment du prononcé du verdict, en raison de l'acquittement pour le meurtre, les frères d'Axelle ont vrillé", raconte le pénaliste. "Un des frères a fait un salut nazi dans la cour d'assises et l'autre a explosé une vitre en sortant. Donc, toute la dimension identitaire qu'on avait négligée jusque-là ressort". Malgré une défense digne et professionnelle, l'avocat se retrouve rapidement sous le feu des critiques et des menaces.

"Je me suis retrouvé dans l'œil du cyclone de l'extrême droite et dans un tourbillon médiatico-judiciaire qui n'était pas simple", confie-t-il. Les répercussions ne tardent pas. David Metaxas devient la cible de menaces de mort et d'insultes répétées, notamment sur les réseaux sociaux. "Je suis représenté avec un viseur sur la tête, on m'envoie des lettres dans lesquelles il y a des cordes de pendu", explique l'avocat. "Les mecs disaient, on va faire pareil à ta fille, on va la traîner sur 800 mètres, et puis tu verras ce que ça te fait. Ce ne sont pas des citoyens classiques qui s'en sont pris à moi, tous ceux qui m'ont menacé de mort sont des personnes d'extrême droite."

Une grande solidarité entre confrères

En ce sens, cette affaire met en lumière les attaques virulentes de figures politiques de l'extrême droite contre maître Metaxas. Représentés par celui qu'il considère "comme un père", maître Alain Jakubowicz, Stéphane Ravier (sénateur) et Yvan Benedetti (militant d'extrême-droite) ont tous deux été condamnés à une amende de 10 000 euros et 15 000 euros de dommages et intérêts pour leurs propos haineux. Stéphane Ravier —qui a entre autres posté sur ses réseaux sociaux : "Existe-t-il pire raclure que cet avocat ?"— a quant à lui fait appel de cette décision. Son procès a ainsi été renvoyé au 10 septembre dernier (la décision n'est pas encore tombée). Face à cette violence, la solidarité de ses confrères se révèle essentielle.

"Le barreau de Lyon a adopté une motion spécialement pour me soutenir, en disant que les attaques dont je faisais l'objet étaient complètement déplacées", raconte-t-il avec émotion. "Tous les confrères de France se sont mobilisés, en particulier les pénalistes. Ce procès, malgré sa dureté, m'a réconcilié avec ma profession. Les attaques dont j'ai fait l'objet étaient totalement inacceptables, mais elles ont aussi montré la solidarité incroyable de mes confrères." Le pénaliste lyonnais rappelle que le 3 juillet 2024, un site d'ultra-droite a publié une "liste d'avocats à éliminer", ciblant ceux ayant signé une tribune contre le Rassemblement National lors des législatives. Bien que son nom n'y figure pas, David Metaxas déclare : "C'est comme si j'en faisais partie."

Comme une armure

Face aux attaques subies par les avocats, Metaxas soutient que la défense reste un pilier essentiel de la justice, même dans les affaires les plus difficiles. "Toutes les causes méritent un avocat", assure-t-il. L'avocat lyonnais admet tout de même trois clauses de conscience : il refuse de défendre des dossiers de pédophilie, de terrorisme et d'extrême droite. "Je ne porte pas la robe pour ça" affirme-t-il avec conviction.

Il reconnaît toutefois la valeur de ses confrères qui acceptent de défendre ces dossiers, les qualifiant de « méritants, avant d'ajouter : "Ils font des choses que je ne pourrais pas faire." S'il s'est parfois demandé s'il valait mieux arrêter, pour lui, la robe d'avocat est bien plus qu'un simple uniforme. "Tous les soirs, je pose la robe, je la raccroche, en me disant, c'est fini. Et tous les matins, je la remets, sans même me. poser la question", explique l'avocat. "C'est comme une armure, c'est non seulement une armure, une carapace, mais c'est une raison de vivre."