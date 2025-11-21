Accusations de viols et d'agressions sexuelles : l'avocat lyonnais David Metaxas mis en examen

Dans un communiqué de presse ce vendredi matin, le procureur de la République de Chambéry Xavier Sicot annonce que le célèbre avocat lyonnais a été entendu pour des faits présumés de viols en concours, tentative de viol commis par une personne ayant autorité sur la victime et en concours, agressions sexuelles, agression sexuelle par personne ayant autorité sur la victime et harcèlement sexuel.
Et que le juge d'instruction en charge de l'affaire l'a mis en examen pour ces mêmes faits.
A l'issue de son interrogatoire par les gendarmes, David Metaxas est ressorti libre, sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet.
Le procureur de la République rajoute que six victimes présumées ont été recensées par les enquêteurs.
L'enquête doit désormais se poursuivre, à la lueur des explications et des éléments apportés par l'avocat lyonnais cette semaine.
D’après nos informations, David Metaxas "s’attendait à devoir répondre de ces accusations". L’avocat évoquait publiquement régulièrement cette affaire sur ses réseaux sociaux. Contacté, en ce sens, par notre rédaction il y a plusieurs mois, il affirmait n'avoir "jamais commis les crimes et les délits qui semblent m’être reprochés", n'étant à l'époque pas certain que le dossier irait à son terme. Il insistait : "je n’ai jamais commis de délit ou de crime sexuel".
Notamment celui du polémiste pro Javier Milei de Vénissieux Bassem Braiki.Signaler Répondre
c est l avocat de beaucoup de gens peu recommandable.Signaler Répondre
Lyon avec zemmour vite ?Signaler Répondre
comme tous les gens qui dérange (Footballeur, gens d’origine maghrébine qui réussissent, les nantis, les sans dents……) , il faut passer par là, ça va durer 2/3 ans mais au final c’est vide!!!!Signaler Répondre
Il a tellement foutu la honte a la justice et au travaille des enquêteurs dans divers affaires que la cela ressemble a une vengeance, un mec comme sa connu, riche etc attire la convoitise des femmes. Personnellement je ne croit pas un mot de ses plaintes.Signaler Répondre
C'est l'avocat du polémiste libertarien Bassem.Signaler Répondre