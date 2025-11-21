Judiciaire

Accusations de viols et d'agressions sexuelles : l'avocat lyonnais David Metaxas mis en examen

Accusations de viols et d'agressions sexuelles : l'avocat lyonnais David Metaxas mis en examen
Accusations de viols et d'agressions sexuelles : l'avocat lyonnais David Metaxas mis en examen - LyonMag

Ce jeudi, à l'issue de sa garde à vue, David Metaxas a été mis en examen.

Dans un communiqué de presse ce vendredi matin, le procureur de la République de Chambéry Xavier Sicot annonce que le célèbre avocat lyonnais a été entendu pour des faits présumés de viols en concours, tentative de viol commis par une personne ayant autorité sur la victime et en concours, agressions sexuelles, agression sexuelle par personne ayant autorité sur la victime et harcèlement sexuel.

Et que le juge d'instruction en charge de l'affaire l'a mis en examen pour ces mêmes faits.

A l'issue de son interrogatoire par les gendarmes, David Metaxas est ressorti libre, sous contrôle judiciaire, conformément aux réquisitions du parquet.

Le procureur de la République rajoute que six victimes présumées ont été recensées par les enquêteurs.

L'enquête doit désormais se poursuivre, à la lueur des explications et des éléments apportés par l'avocat lyonnais cette semaine.

D’après nos informations, David Metaxas "s’attendait à devoir répondre de ces accusations". L’avocat évoquait publiquement régulièrement cette affaire sur ses réseaux sociaux. Contacté, en ce sens, par notre rédaction il y a plusieurs mois, il affirmait n'avoir "jamais commis les crimes et les délits qui semblent m’être reprochés", n'étant à l'époque pas certain que le dossier irait à son terme. Il insistait : "je n’ai jamais commis de délit ou de crime sexuel".

Tags :

david metaxas

metaxas

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
DMPP le 21/11/2025 à 15:16
La Petite Larousse a écrit le 21/11/2025 à 11h54

Avant de perdre votre latin, essayez de retrouver votre français déjà :)

Français de la french fric connection?....pour les érreurs la faute à mon clavier,j'en parlerais à Christian...!En attendant,plus menteurs qu'un arracheur de dents,2 arracheurs de dents,et plus menteuse qu'une arracheuse de dents 2 arracheuses de dents,celà me semble être du bon Français mr le profésseur...adieu.Beaujolpif,in vino veritas....

Signaler Répondre
avatar
La Petite Larousse le 21/11/2025 à 11:54
DMPP a écrit le 21/11/2025 à 10h11

C'est quoi le diplôme à la sortie de toutes ces mises en examen?,y peuvent pas trouver une autre formule tellement banalisée celles-là....y parait que bardela
n'a pas fait les grandes écoles,le gars de la marine,elle si,avocate...encore,décidement cette proféssion sucite(sic) bien des intérrogations(oral/écrit)...luc marie chatel ex ministre de l'éducation nationale sous niko de sarko avo,même pas examen,à y perdre son latin.....ce monde va mal,pas bien ,mentionné!.

Avant de perdre votre latin, essayez de retrouver votre français déjà :)

Signaler Répondre
avatar
alors là le 21/11/2025 à 10:58

Mais on ne sait plus à qui se fier aujourd'hui ?

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec Zemmour vite ! le 21/11/2025 à 10:21
Catalan a écrit le 21/11/2025 à 09h56

c est l avocat de beaucoup de gens peu recommandable.

Notamment celui du polémiste pro Javier Milei de Vénissieux Bassem Braiki.

Signaler Répondre
avatar
DMPP le 21/11/2025 à 10:11

C'est quoi le diplôme à la sortie de toutes ces mises en examen?,y peuvent pas trouver une autre formule tellement banalisée celles-là....y parait que bardela
n'a pas fait les grandes écoles,le gars de la marine,elle si,avocate...encore,décidement cette proféssion sucite(sic) bien des intérrogations(oral/écrit)...luc marie chatel ex ministre de l'éducation nationale sous niko de sarko avo,même pas examen,à y perdre son latin.....ce monde va mal,pas bien ,mentionné!.

Signaler Répondre
avatar
Pas de quoi être fier le 21/11/2025 à 10:03

Où est son amour propre ?

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 21/11/2025 à 09:56

c est l avocat de beaucoup de gens peu recommandable.

Signaler Répondre
avatar
Presqu'ile le 21/11/2025 à 09:43
Lyon avec Zemmour vite a écrit le 21/11/2025 à 09h07

C'est l'avocat du polémiste libertarien Bassem.

Lyon avec zemmour vite ?
Mais looooooooooooooooooooooooooool

Signaler Répondre
avatar
Pchiiiit le 21/11/2025 à 09:35

comme tous les gens qui dérange (Footballeur, gens d’origine maghrébine qui réussissent, les nantis, les sans dents……) , il faut passer par là, ça va durer 2/3 ans mais au final c’est vide!!!!

Signaler Répondre
avatar
Logique le 21/11/2025 à 09:29

Il a tellement foutu la honte a la justice et au travaille des enquêteurs dans divers affaires que la cela ressemble a une vengeance, un mec comme sa connu, riche etc attire la convoitise des femmes. Personnellement je ne croit pas un mot de ses plaintes.

Signaler Répondre
avatar
Lyon avec Zemmour vite le 21/11/2025 à 09:07

C'est l'avocat du polémiste libertarien Bassem.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.