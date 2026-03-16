Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas refusera de débattre avec Grégory Doucet en cas d'alliance avec LFI

Quelle stratégie Jean-Michel Aulas va-t-il adopter cette semaine pour faire mentir la dynamique de Grégory Doucet lors du second tour des municipales lyonnaises ? Le candidat, grand favori des sondages finalement arrivé 2e derrière le maire écologiste, aimerait visiblement qu'Anaïs Belouassa-Cherifi se maintienne au second tour, afin que la gauche se partage les voix.
Car il vient de menacer de ne pas participer au débat de France 3 ce mercredi si Grégory Doucet fusionnait ses listes avec LFI.
"Aucun débat de fond véritable ne devrait pouvoir se tenir avec un candidat qui privilégie une alliance électoraliste à l’intérêt supérieur des Lyonnais. Il ne saurait y avoir de confrontation républicaine sereine lorsque les idées passent au second plan au profit d’un arrangement avec ce que l’extrême-gauche représente de pire : sectarisme, intimidation, violence verbale et parfois violence physique, complaisances dangereuses et ambiguïtés face à l’antisémitisme", écrit Jean-Michel Aulas dans une tribune publiée par Actu.fr.
"Quand on pactise avec le diable, on finit toujours par en payer le prix. Et ici, ce sont les Lyonnaises et les Lyonnais qui le paieront. Car l’âme de notre ville est bel et bien en danger. Les Lyonnais de droite, du centre comme de la gauche républicaine savent ce qui attend notre ville pour les sept années à venir si cette alliance devait se concrétiser : un mandat de radicalité, d’outrances idéologiques, d’expérimentations hasardeuses et dangereuses. Une ville qui amplifierait son déclin et deviendrait chaque jour encore plus difficile à vivre pour celles et ceux qui y travaillent, y entreprennent, y élèvent leurs enfants", poursuit-il.
Ce coup de pression fonctionnera-t-il sur Grégory Doucet, qui prépare l'alliance depuis déjà plusieurs semaines avec la députée insoumise de Lyon ? Ou bien s'agit-il d'une échappatoire pour éviter d'affronter le maire écologiste en duel à la télévision ?
Bravo Aulas ! je voterais dimanche contre le LFI antisemite le LFI veut le chaos dans notre pays ..Signaler Répondre
Il refuse le débat car on a bien vu que cela a donné lorsqu'il y avait 4 candidats: son incompétence a éclaté au grand jour.Signaler Répondre
Donc face à un maire sortant, il vaut mieux battre en retrait qu'importe le prétexte invoqué...
Quel COURAGE-HONTE Mr. Aulas avez vous !!!!!!!!!Signaler Répondre
Le programme / son programme pour les Lyonnais est/ c est est- ce que vous êtes avec LFI ou pas ???
HouuuAAAaaaaa quel bonne idée ...
Il dit au match retour / oui alors OUI mais uniquement s il ce présente lui, UNIQUEMENT avec des "société civile" comme il aime si bien ce venter ...PAS AVEC TOUTE LES DROITES de Wauquiez à l infini de droite ... Quel mauvais joueur et dire qu il a été Pdt OL IL DEVRAIS ETRE SPORTIF non ????
Le débat pour les Lyonnais ses ...il en n a très peur car y a rien a dire ,si ou lire des nôtres des colistiers de DROITE DURE .
MEME PLUS ENVIE DE VOTER quand y a pas de courage politique /démocratique
VOUS ETES NUL NUL NUL
Il a raison, Chirac en son temps a toujours refusé de débattre avec Jean Marie LEPEN .Signaler Répondre
Mêmes causes, mêmes effets.
JMA ❤️❤️❤️
Bon il a pas tord mais qui est le conseillé de aulas ? Celui de Paris ? Copain de Hidalgo ? Pas bon le petit pas bon . Ou bien alors celui qui dénigre les politiques du matin au soir oui vous connaissez bien le chef d’entreprise de vaulx en vélin qui pense avoir la science infuse.Signaler Répondre
Vous parlez de Quentin Deranque comme si c'était un ami intime.Signaler Répondre
Victime mais pas martyr, l'individu ne donnait pas l'impression d'être très fréquentable.
À moins que vous ne partagiez certaines valeurs et/ou idéaux.
La famille elle-même demande à ce qu'il n'y ait pas d' instrumentalisation autour de cette tragédie .
Décidément vous ne respectez rien.
Ah carrément, il refuse de jouer... On se croirait de retour à la coupe du monde 2010 : "déso, j'fais grève, parce qu'on n'est pas content même si on gagne des millions". Bref, un président qui participé à de belles choses mais sans mouiller me maillot, ça c'est certain. Dimanche, ce sera non. Pas de vote. Et tant pis.Signaler Répondre
Comme à St Denis ou la mairie est LFI ils sont tous aujourd'hui en train de chanter " nous sommes tous les enfants de gaza" ca nous promet un joli concert en perspective à la mairie de Lyon.Signaler Répondre
C'est pour éviter un énième naufrage médiatique comme le débat du 23 février ou le pseudo échange avec le club de la presse du 10 mars dernier.Signaler Répondre
Aulas n'est définitivement pas fait pour le costume de maire. Il peut donc s'envoler tranquillement pour les States et sa coupe de football mais au frais de la FFF et non aux nôtres.
Adieu Jean-Michel.
C'est vrai!Signaler Répondre
À Marseille et à Nice ça a quand même plus d'allure!
Ah si, on l'a très bien compris ! Insécurité, vandalisme, narcotrafic… On vit dans l'insécurité permanente. Il manque de la vidéo-surveillance, des policiers municipaux et des médiateurs sociaux. Doucet est incapable de garantir la sécurité de ses concitoyens, trop occupé à planter des platanes, végétaliser à tout va et fermer des rues à la circulation auto. Il ne peut pas être partout le pauvre. Mais bon, visiblement, l'insécurité, les Lyonnais aiment ça puisqu'ils redemandent six années de Doucet et sa smala.Signaler Répondre
Mais il a le coeur Lyonnais Jean-Michel... Son stade construit avec l'argent public est ici et pas ailleurs. Il voulait continuer à faire de bonnes affaires avec ses amis de la région.Signaler Répondre
Mais le peuple ne veut pas se faire tondre.
ne dit on pas que la sécurité est une compétence régalienne?Signaler Répondre
Vous croyez réellement à ce que vous dites?Signaler Répondre
Qu'il engagerait toute son énergie, son temps, qu'il sacrifierait sa vie de famille, sa vie sociale avec ses amis, qu'il subirait des insultes de toutes parts, ceci rien que pour saccager une ville?
Que vous soyez en désaccord, c'est ok, c'est la démocratie.
Mais que vous puissiez avoir cette vision de l'humain est surprenant.
Tout le monde criait il y a peu ' on n'acceptera pas un parti qui fait alliance avec LFI," "on ne veut pas de l'ultra violence de l'ultra gauche' et quand on lit les commentaires on s'interroge, à croire que sur LyonMag il n'y a que des LF Iste qui s'expriment ou alors tous les lyonnais ont retourné leur veste. Remarquez, quand LFI sera au pouvoir on n'aura plus le souci d'aller voter avec un ayatollah la question ne se posera plus.Signaler Répondre
Au premier tour , il avait fait le choix , avec tout son baratin sur les vrais lyonnais , de n 'intervenir que sur les chaines nationales en privilégiant les monologues et les fausses nouvelles . Cette fois il veut faire encore pire !Signaler Répondre
Franchement, il n'a pas honte, on touche le fond du fond avec Aulas, c'est pathétique et entre parenthèse, pour celles et ceux qui le soutiennent ( il faut du courage ou de l'inconscience) c'est un nouveau cadeau à la gauche. Parabole sportive : quand on déclare forfait, on marque Zéro point. Aulas : zéro pointé !Signaler Répondre
C'est un peu ça, Doucet + LFI, ça semble normal, alors que Aulas + FN, c'est scandaleux. Doucet, de toutes façons, il n'en a rien à cirer des Lyonnais, il veut juste être réélu pour continuer à saccager notre ville.Signaler Répondre
Les Lyonnais sont longs à comprendre que depuis les écolos extrémistes de gauche à Lyon cette ville n'a jamais connue autant de délinquance, de dealers. Maintenant à Lyon comme à Villeurbanne pas un jour ou on tire dans les rues, les dealers installés dans tous les quartiers. Ils ont besoin sérieusement de lunettes les Lyonnais. Ne dit on pas "n'est pire aveugle que celui qui ne veut pas voir"Signaler Répondre
quand on a pas d'argument on dénigreSignaler Répondre
Pas faux. Hélas, Aulas n'a pas fait une très bonne campagne, ce qui fait qu'on va se recoltiner six ans d'immobilisme à la Doucet. Aulas est pourtant crédible ! Pour Doucet, de toutes façons, il est prêt à vendre son âme au diable pour garder son trône et continuer de massacrer Lyon. On n'a pas fini de souffrir avec lui…Signaler Répondre
Ca c'est le commentaire qui fait avancer le débat. Si la vieillesse est un naufrage et LFI est le Titanic.Signaler Répondre
Votre commentaire est risible tellement il est stupide.Signaler Répondre
Despotisme? Vous n'avez pas connu Aulas à Decines pendant les réunions publiques, mépris pour les "petites gens avec leurs petites maisons", mensonges sur le coût du stade, et le comble avec son pote Rivalta" c'est moi qui tiens le micro" , circulez il n'y a rien à voir. Il y a tant à dire.Signaler Répondre
Monsieur Aulas a des convictions On peut comprendre sa position. S’il y a une alliance avec La France Insoumise, le débat ne porte plus seulement sur la gestion locale mais sur une ligne politique très idéologique. Aulas vient du monde de l’entreprise et défend une vision économique opposée à celle de LFI. Refuser le débat peut donc être une façon de ne pas légitimer cette alliance et de rappeler qu’une ville comme Lyon a besoin de pragmatisme et d’attractivité économique plutôt que de postures politiques. Doucet devrait faire comme Payan à Marseille ne pas s’allier avec le LFI …Signaler Répondre
c est vrai il a son propre chauffeur, mais lui au moins il le paye avec son argent, il n est pas comme Doucet quand il passe ses nuits a saint au mont d or , il revient sur Lyon en voiture et en arrivant sur Lyon prend son véloSignaler Répondre
oui la preuveSignaler Répondre
C'est tout à son honneur ! Aulas est sage et a du recul, il ne cherche pas les alliances pitoyables pour gagner, bravo à lui !Signaler Répondre
Pas besoin de débat pour se faire une idée. Les programmes sont librement consultables. Entre un bilan pitoyable et un nouveau né dans la politique je choisis le second. Il sera épaulé par d'autres élus bien rodés.Signaler Répondre
Vous ne connaissez rien à la politique lyonnaise...des anciens millonistes, catholiques intégristes et anciens rn sont sur ses listes... Alors gardez vos leçons de morale et retournez apprendre l'histoire à l'école !Signaler Répondre
Doucet tomberait bien bas en s’associant avec les assassins de Quentin. Mais nous savons qu’à gauche, la gamelle est plus forte que les promesses.Signaler Répondre
Constat Entre un petit vieux hésitant et un maire sortant flamboyant....le score est le meme.Signaler Répondre
Et le maire sortant et ses partisans sont contents !
Ben c est pas terrible ...
Comme chantait Balavoine :
"Piquer un sac même à un vieux
Y'a vraiment pas de quoi être fier
Ni être heureux"
L'extrème droite est a bannir car elle remet en cause l'égalité entre les citoyens, la laicité, le pluralisme politique, remet en cause les institutions juridiques...Signaler Répondre
Par contre je comprends pas trop pourquoi LFI serait a bannir ?
Mais qui conseille cet homme ?Signaler Répondre
Il ne se rend même pas compte qu'en refusant l'organisation d'un débat, dans lequel il aurait une chance de montrer autre chose qu'au premier tour, il est entrain de se mettre à dos tous les journalistes qui sont friands de ce genre d'exercice pour vendre de l'audience.
Franchement, il aura été nul tout au long de cette campagne.
MR Aulas a raison, ça s’appelle avoir une ligne de conduite.Signaler Répondre
et vu ses capacités dans ce genre d'exercice... ça l'arrange bien !Signaler Répondre
Et depuis ?Signaler Répondre
Le disque rayé , le disque rayé , le disque rayé ,le disque rayé ...
Allez , c est l heure de la douche avec les chemises à grandes manches ...puis un ptit suppo et au lit.
Il a bien raison, Aulas ne s'allie pas au rn lui, qu'est ce que Doucet aurait dit si ça avait été le cas.Signaler Répondre
La vieillesse est un naufrage.Signaler Répondre
Mais quel planqué ! il sait qu'il va se faire démonter par Doucet en débat et que son seul argument, c'est l'alliance avec LFI.Signaler Répondre
C'est triste qu'on ait pas eu de candidature crédible et qu'on doivent se reprendre 6 ans de Doucet (et sa clique qui n'a pas l'air de faire grand chose de ce que je vois à Lyon 7).
Aulas, il pourra aller voir sa coupe du monde tranquillou et sans pression.
Sarcelli, elle, a de bonnes chances de passer, mais Aulas, il met clairement pas les chances de son côté. (a croire qu'il a plus envie d'être maire)
Il ne sait pas.Signaler Répondre
Il a la chance d'avoir son propre chauffeur....
Les électeurs sont-ils si ignorants qu'il faille ENCORE "débattre"?Signaler Répondre
A gauche les valeurs républicaines dont ils nous rebattent les oreilles à longueur d'année ne s'appliquent apparemment qu'aux autres.Signaler Répondre
Pourquoi on a emmerdé JMLP pendant 40 ans pour 3 jeux de mots si ça n'est pas si grave que ça finalement?
C'est très bien Jean- Michel tu a bien raison , pas de LFI dehors les escrolos .Signaler Répondre
Donc si Aulas s'alliait avec l'extrême droite, on aurait crié au scandale, mais Doucet qui s'allie à l'extrême gauche, ça ne pose de problème à personne ? Être prêt à tout pour conserver son fauteuil au détriment de ses valeurs en dit long sur l'intérêt qu'il a pour les LyonnaisSignaler Répondre
Pour moi les deux sont à bannir de notre débat politique, mais ils serait temps de les considérer de la même manière.
C'est clair que c'est très mauvais qu'un maire de Lyon fasse alliance avec un parti tel que LFI, c'est déshonorer la fonction de maire de Lyon, c'est déshonorer Lyon et ce que représente Lyon, mais avec un militant écolo comme Doucet en guise de maire de Lyon c'est malheureusement ce qui arrive : navrant, pitoyable et désolant.Signaler Répondre
Et les dégâts faits avec son stade? Les mensonges de l'artiste, stade privé, financement privé ??? Environ 260m€ d'argent public pour les accès, sans compter le manque à gagner sur les terrains bradés et plus fort, pousse-toi de la que je m'y mette, l'expropriation des paysans à 1€/m2. C'est pour ce type que 37% des lyonnais ont voté, le foot obstrue les cerveaux.Signaler Répondre
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Pauvre Aulas, il croit que le baratin sur LFI et l'antisémitisme les outrances et patati et patata ça marche dans la vraie vie. Il oublie que ce sont des éléments des langage des plateaux télévisés parisiens. La leçon du premier tour ne lui aura pas ouvert les yeux et il continue sa marche forcée dans le mur.Signaler Répondre
Tant mieux pour les Lyonnais
Le Doudou s'est toujours associé à LFI, ils partagent les mêmes idées de despotisme, on le saura d'ici demain 18h...Signaler Répondre
Aucun charisme, aucun courage. Et dire que j'ai voté pour lui. Je regrette déjà mon vote 🤦♂️Signaler Répondre