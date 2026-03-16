Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas refusera de débattre avec Grégory Doucet en cas d'alliance avec LFI

Quelle stratégie Jean-Michel Aulas va-t-il adopter cette semaine pour faire mentir la dynamique de Grégory Doucet lors du second tour des municipales lyonnaises ? Le candidat, grand favori des sondages finalement arrivé 2e derrière le maire écologiste, aimerait visiblement qu'Anaïs Belouassa-Cherifi se maintienne au second tour, afin que la gauche se partage les voix.

Car il vient de menacer de ne pas participer au débat de France 3 ce mercredi si Grégory Doucet fusionnait ses listes avec LFI.

"Aucun débat de fond véritable ne devrait pouvoir se tenir avec un candidat qui privilégie une alliance électoraliste à l’intérêt supérieur des Lyonnais. Il ne saurait y avoir de confrontation républicaine sereine lorsque les idées passent au second plan au profit d’un arrangement avec ce que l’extrême-gauche représente de pire : sectarisme, intimidation, violence verbale et parfois violence physique, complaisances dangereuses et ambiguïtés face à l’antisémitisme", écrit Jean-Michel Aulas dans une tribune publiée par Actu.fr.

"Quand on pactise avec le diable, on finit toujours par en payer le prix. Et ici, ce sont les Lyonnaises et les Lyonnais qui le paieront. Car l’âme de notre ville est bel et bien en danger. Les Lyonnais de droite, du centre comme de la gauche républicaine savent ce qui attend notre ville pour les sept années à venir si cette alliance devait se concrétiser : un mandat de radicalité, d’outrances idéologiques, d’expérimentations hasardeuses et dangereuses. Une ville qui amplifierait son déclin et deviendrait chaque jour encore plus difficile à vivre pour celles et ceux qui y travaillent, y entreprennent, y élèvent leurs enfants", poursuit-il.

Ce coup de pression fonctionnera-t-il sur Grégory Doucet, qui prépare l'alliance depuis déjà plusieurs semaines avec la députée insoumise de Lyon ? Ou bien s'agit-il d'une échappatoire pour éviter d'affronter le maire écologiste en duel à la télévision ?