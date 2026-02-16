Un loup aperçu aux portes de Lyon : une apparition furtive dans le Val de Saône

La scène s’est jouée le 26 décembre, peu avant 19h, dans un jardin de Sathonay-Village, au nord de Lyon. Sur la vidéo, tournée à la tombée du jour et révélée par le Progrès, un grand canidé surgit d’un sous-bois, longe une clôture électrique, marque un arrêt puis disparaît. Environ 45 minutes plus tard, l’animal repasse brièvement avant de disparaître à nouveau dans l’obscurité.

L’analyse des images par Office français de la biodiversité confirme qu’il s’agit bien d’un loup. Pour les naturalistes, cette séquence illustre le phénomène de dispersion d’individus, souvent jeunes, capables de parcourir des centaines de kilomètres pour explorer de nouveaux territoires.

Même si la commune se situe dans un secteur largement urbanisé du Val de Saône, ce type de passage n’a rien d’une installation durable. Animal discret, il évite généralement l’homme et ne recherche pas la proximité des habitations.

Impossible, en revanche, de déterminer l’origine précise de cet individu. Il pourrait venir du Bugey, de l’Isère, de la Drôme ou d’un autre massif encore.