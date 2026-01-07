"On va tout faire pour qu’il n’arrive pas" : Bruno Bernard s’oppose frontalement au projet de mégatunnel sous Lyon

Trois jours après l’annonce du projet de mégatunnel sous Lyon par la liste Grand Cœur Lyonnais, le président de la Métropole de Lyon Bruno Bernard a pris publiquement position. Et le ton est nettement monté d’un cran.
Ce mercredi 7 janvier, lors d’une conférence de presse consacrée à un point d’étape sur le projet du centre d’échanges Lyon Perrache, organisée à l’occasion du lancement de l’aménagement de la nouvelle gare de bus TCL, le président écologiste a été interrogé sur l’hypothèse de ce tunnel routier de 8 km reliant la M6 à la M7, passant sous la Saône et le Rhône.
Questionné sur une éventuelle remise en cause des aménagements de Perrache au regard des "sommes astronomiques" qu’impliquerait un tel ouvrage, Bruno Bernard a répondu sans détour : "On va tout faire pour qu’il n’arrive pas !"
Le président de la Métropole a ensuite insisté sur le calendrier des projets déjà engagés. "Ce projet sera largement fini avant même qu’il y ait le premier coup de pioche de ce tunnel", a-t-il déclaré, évoquant notamment la durée des phases d’études nécessaires à un chantier de cette ampleur.
Cette prise de position s’inscrit dans la continuité de la réaction officielle des écologistes de la Métropole de Lyon, formulée quelques jours plus tôt par Jean-Charles Kohlhaas. Dans un communiqué diffusé à la suite des annonces de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli, le vice-président en charge des transports avait dénoncé un "mégatunnel de 8 km sous Lyon", qualifié de"projet hors-sol, inutile et financièrement irresponsable."
Bruno Bernard et son vice-président défendent ainsi une ligne commune face à ce projet routier estimé entre 1,6 et 2 milliards d’euros, et dont la mise en service n’interviendrait pas avant une dizaine d’années, alors que ses défendeurs assurent qu’il permettrait de désengorger le centre de Lyon en enterrant une partie du trafic de transit, avec l’objectif affiché de réduire pollution et embouteillages, une problématique récurrente depuis plusieurs années dans l’agglomération.
