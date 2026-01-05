La promesse de campagne de Jean-Michel Aulas et Véronique Sarselli autour d’un tunnel de 8km sous Lyon continue de faire réagir.

Après la critique frontale des écologistes, c’est au tour de la candidate RN aux élections métropolitaines, Tiffany Joncour, de s’attaquer au projet porté par la liste Grand Cœur Lyonnais.

Dans un communiqué diffusé dans la foulée, la candidate estime que le tunnel est présenté "comme une réponse au désengorgement de la Métropole", mais qu’il s’agit en réalité "d’une illusion politique : un projet inefficace, financièrement irresponsable et totalement déconnecté des réalités du territoire." Elle tranche : "Ce tunnel ne répond pas à un besoin réel de mobilité. Il relève davantage de la communication que de la gestion."

Sur le fond, Tiffany Joncour conteste l’impact du projet sur la congestion. "La majorité des véhicules circulant sur les axes concernés ont pour destination Lyon", écrit-elle, soulignant que "le tunnel annoncé ne concernerait essentiellement que des flux Nord–Sud en transit, c’est-à-dire une infime partie des usagers."

Elle conclut sans détour : "Engager un projet à plusieurs milliards d’euros pour un impact marginal sur la congestion est un non-sens absolu." La candidate RN met en avant une alternative déjà connue. "Une alternative crédible existe déjà : le contournement par l’Est", assure-t-elle, estimant que cette option "cible précisément les véhicules qui ne souhaitent pas entrer dans Lyon, repose sur des études déjà réalisées et "coûterait nettement moins cher."

"Une accumulation de projets tout aussi coûteux"

"Là où le tunnel est un symbole, le contournement Est est une réponse concrète", affirme-t-elle, appelant à "remettre ce projet sur la table, dans le cadre d’une négociation sérieuse avec l’État."

Au-delà de l’utilité, Tiffany Joncour insiste sur la question du financement. "Annoncé à plusieurs milliards d’euros, il s’ajoute à une accumulation de projets tout aussi coûteux", écrit-elle, évoquant notamment le métro à l’Est de Lyon, les grands projets de transports en commun ou encore les réaménagements lourds à Lyon.

"Aucune métropole ne peut financer simultanément une telle avalanche de projets", estime la candidate, qui dénonce soit des "coûts volontairement sous-estimés", soit "un calendrier mensonger. Dans tous les cas, les électeurs sont trompés."

Elle critique également le principe d’un tunnel financé par de l’argent public et assorti d’un péage. "Les habitants paieraient donc deux fois : par leurs impôts, puis pour utiliser l’infrastructure", écrit-elle, qualifiant cette perspective de "double peine, socialement injuste, économiquement absurde et politiquement indéfendable."

En conclusion, la candidate RN se montre particulièrement sévère : "La Métropole de Lyon n’a pas besoin de promesses spectaculaires, elle a besoin de décisions efficaces, responsables et respectueuses de l’argent public".