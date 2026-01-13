Le ministre des Transports sur le mégatunnel de Jean-Michel Aulas : "Plus de chances que Lyon remporte la Ligue des Champions avant l'inauguration du projet"

C'est l'une des propositions phares de la campagne de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas : un mégatunnel entre Ecully et Saint-Fons, pour détourner du centre-ville de Lyon et de Fourvière le trafic de transit.
Interrogé à ce sujet ce mardi matin sur le plateau de Public Sénat, le ministre des Transports Philippe Tabarot a d'abord flatté le candidat aux municipales lyonnaises : "Je me réjouis que les transports reviennent au premier plan du débat municipal. Les transports en commun font partie des cinq premières préoccupations des Français. Ces débats vont m'aider au niveau national pour faire avancer mes budgets et mes projets".
Mais la suite risque de faire déchanter JMA et Véronique Sarselli.
Philippe Tabarot a d'abord expliqué ne pas s'être penché sur le projet, pourtant sur la table depuis 2016 : "Je vais être franc avec vous, je ne connais pas le détail du projet. Je n'ai pas vu M. Aulas, il ne me l'a pas présenté".
Puis il a prévenu que le gouvernement avait visiblement autre chose à penser, et surtout à financer : "Il faut peser à chaque fois le pour et le contre sur le financement de l'opération, la question environnementale, l'apport, le temps imparti pour mener un projet de la sorte. (...) J'en discuterai, si jamais il est élu - ce que je lui souhaite -, avec M. Aulas. Mais je pense qu'il y a plus de chances que Lyon remporte avant la Ligue des Champions qu'on soit à l'inauguration du projet (rires)".
Mais tout n'est pas perdu selon le ministre, qui rappelait pour conclure que Jean-Michel Aulas "a montré dans sa vie passée qu'il était capable de remporter des challenges. Quand je vois le stade qu'il a réussi à construire avec des opposants à l'époque, on ne peut que se dire que ce monsieur a quelque chose à apporter à la chose publique et à faire avancer les procédures".
Méga-tunnel sous Fourvière proposé @JM_Aulas : "Il faut prendre en compte financement, l'environnement et le temps. Il y a des chances que l'OL remporte la Ligue des Champions avant que l'on inaugure ce projet. Je lui souhaite bien du courage." @PhilippeTabarot #BonjourChezVous pic.twitter.com/WNYnM50gw8— Public Sénat (@publicsenat) January 13, 2026
Vu que l’État a toujours refusé de financer le troisième tube du tunnel de zizi béton, c’était quand même pas très compliqué de prévoir la réponse du ministre (même en vivant sous une pierre à Sainte Foy sans entendre parler des projets de SERM)…Signaler Répondre
Aulas souhaite une attaque médiatique France 2 LCI les journaux…etc un échec total les lyonnais vient de découvrir le vrai visage du candidat entre son passé comme patron de l’OL et s’essaye comme politique résultat échec total est ce que Aulas finira par retirer sa candidatureSignaler Répondre
j'ai l'impression ici que certains on la science infuse et eux meme savent mieux qu'Aulas .Signaler Répondre
alors que chez vous ,vous ne passer meme pas la serpillière
les vipères présentez vous au lieu de blatérer.
Surtout les sectaires écolo, vos gourous on dilapider la ville de Lyon et la métropole Greg et Bruno, ont creuser et fait pousser du bitume.
après personne veut du contournement OUEST et EST.
vous les dégantés, on attend vos propositions !
Une bien belle semaine pour AulasSignaler Répondre
Aulas a fait des promesses grandioses avec l’argent du Père Noël, mais le Père Noël n’est pas d’accord. Comme c’est un bon bougre quand même il souhaite bonne chance pour trouver l’argent ailleurs. Aulas "a montré dans sa vie passée qu'il était capable de remporter des challenges.” (in cauda venenum)Signaler Répondre
On a aussi droit au recadrage faux naïf “les transports en commun font partie des cinq premières préoccupations des Français” (elle est où la participation d’Aulas au financement des SERM de Lyon).
Moi j'y crois, je vois le bout du tunnel .Signaler Répondre
C'est le projet de grand Contournement de Lyon par l'Ouest ou par l'Est qui est dans les cartons du Ministère des transports depuis longtemps, toutes les études ont montré sa pertinence. Alors un nouveau tunnel! Cela n'a pas de sens.Signaler Répondre
Pour la région de Paris ce ne sont pas les élus locaux qui prennent en mains les gros projets d'infrastructure, c'est l'Etat français qui pilote et organise les opérations : le financement est plus simple que ce soit pour boucler leur périphérique, grand stade, métro, opéra, musées, institutions, etc.....Signaler Répondre
Aulas n’a pas vu venir de ses amis un tel tacle tout le monde le sait que ce projet irréaliste des milliards pour construire il faut 10 à 15 ans Aulas et ses équipes son déconnecté des besoins des lyonnais Aulas n’a pas de programme pour LyonSignaler Répondre
"je ne connais pas les détails du projet" qu'il ne demande pas à aulas ou sarcelli eux non plus ne les ont pas.Signaler Répondre
JEAN MICHEL QUI?Signaler Répondre
Il a les yeux plus gros que le ventre. Je ne veux pas d’un maire mégalomane pour Lyon. AU SECOURS.Signaler Répondre
Aulas dit prendre exemple sur Boston résultat se devait durée 7 ans sa a durée 15 ans sa devait couter 2,5 milliard résultat 15 milliard bonne chance a Aulas qui a aucun chance de voir le bout du tunnel comme maireSignaler Répondre
Énorme !Signaler Répondre
Sarselli doit partir.
Avant qu'il ne soit trop tard pour elle.
C'est ce qui s'appelle un bon gros carton rouge ministériel pour son tunnelSignaler Répondre
Les investissements publics massifs pour la région du régime, très système français ce ministre aussi système que Borne pour édicter le deux poids deux mesure qui caractérise ce régime.Signaler Répondre
C'est ce qui s'appelle s'en prendre une en travers de la g..... ;-)Signaler Répondre
Il y en a 2 qui doivent ruminer dans leur coin.
Difficile la politique Aulas ? Ce n'est que le début.
Ce projet de tunnel est un attrape-pigeons, ou un attrappe électeurs de Aulas.Signaler Répondre
Les politiciens sont des vendeurs ambulants, qui nous vendraient leur flacon d'huile de foie de serpent comme remède aux pieds plats, a l'éjaculation précoce et a la calvitie. Les promesses n'engagent que ceux qui décident d'y croire.
Concrètement, ce méga tunnel est une mascarade: dixit le ministre des transports.Signaler Répondre
Philippe qui? Dans deux semaines il est plus là. C'est pénible la politique aujourd'hui à toujours chercher le bon mot. C'est pourtant facile de se passer de la circulation à Lyon, il suffit de mettre des péages à 300€ le transit pour les touristes et il passeront par Clermont. OplaSignaler Répondre
Pour une rare fois, Tabarot est crédible.Signaler Répondre
Ce projet de tunnel est un attrape-pigeons.
Depuis qu'il est ministre, Tabarot a sur son bureau 2 dossiers poussiéreux : le prolongement de l'A432 et le CFAL sud ... Il attend quoi ? Il fait quoi ? Rien ...Nada. Qu'il vienne donc voir les habitants de l'Est lyonnais qui ont ont marre de voir tout le trafic PL européen défiler sur la rocade des villages...Quant à Aulas, je l'aime bien et s'il peut battre les écolos d'extrême gauche, je voterai sans hésiter pour lui...Mais il se trompe clairement d'enjeu...Qu'il interroge les maires de l'est lyonnais qui se battent depuis des années pour faire avancer ces sujets !Signaler Répondre
JMA c’est un petit cadeau de tes amis ❤️Signaler Répondre
Mais je suis sûre que tu vas nous trouver une solution innovante (peut-être de IA ?)