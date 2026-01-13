Politique

Le ministre des Transports sur le mégatunnel de Jean-Michel Aulas : "Plus de chances que Lyon remporte la Ligue des Champions avant l'inauguration du projet" - LyonMag

Le tunnel enterré déjà... enterré ?

C'est l'une des propositions phares de la campagne de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas : un mégatunnel entre Ecully et Saint-Fons, pour détourner du centre-ville de Lyon et de Fourvière le trafic de transit.

Interrogé à ce sujet ce mardi matin sur le plateau de Public Sénat, le ministre des Transports Philippe Tabarot a d'abord flatté le candidat aux municipales lyonnaises : "Je me réjouis que les transports reviennent au premier plan du débat municipal. Les transports en commun font partie des cinq premières préoccupations des Français. Ces débats vont m'aider au niveau national pour faire avancer mes budgets et mes projets".

Mais la suite risque de faire déchanter JMA et Véronique Sarselli.

Philippe Tabarot a d'abord expliqué ne pas s'être penché sur le projet, pourtant sur la table depuis 2016 : "Je vais être franc avec vous, je ne connais pas le détail du projet. Je n'ai pas vu M. Aulas, il ne me l'a pas présenté".

Puis il a prévenu que le gouvernement avait visiblement autre chose à penser, et surtout à financer : "Il faut peser à chaque fois le pour et le contre sur le financement de l'opération, la question environnementale, l'apport, le temps imparti pour mener un projet de la sorte. (...) J'en discuterai, si jamais il est élu - ce que je lui souhaite -, avec M. Aulas. Mais je pense qu'il y a plus de chances que Lyon remporte avant la Ligue des Champions qu'on soit à l'inauguration du projet (rires)".

Mais tout n'est pas perdu selon le ministre, qui rappelait pour conclure que Jean-Michel Aulas "a montré dans sa vie passée qu'il était capable de remporter des challenges. Quand je vois le stade qu'il a réussi à construire avec des opposants à l'époque, on ne peut que se dire que ce monsieur a quelque chose à apporter à la chose publique et à faire avancer les procédures".

avatar
nim le 13/01/2026 à 19:08
RODGER'S a écrit le 13/01/2026 à 18h44

j'ai l'impression ici que certains on la science infuse et eux meme savent mieux qu'Aulas .
alors que chez vous ,vous ne passer meme pas la serpillière
les vipères présentez vous au lieu de blatérer.
Surtout les sectaires écolo, vos gourous on dilapider la ville de Lyon et la métropole Greg et Bruno, ont creuser et fait pousser du bitume.
après personne veut du contournement OUEST et EST.
vous les dégantés, on attend vos propositions !

Vu que l’État a toujours refusé de financer le troisième tube du tunnel de zizi béton, c’était quand même pas très compliqué de prévoir la réponse du ministre (même en vivant sous une pierre à Sainte Foy sans entendre parler des projets de SERM)…

avatar
phase mediatique le 13/01/2026 à 18:46

Aulas souhaite une attaque médiatique France 2 LCI les journaux…etc un échec total les lyonnais vient de découvrir le vrai visage du candidat entre son passé comme patron de l’OL et s’essaye comme politique résultat échec total est ce que Aulas finira par retirer sa candidature

avatar
RODGER'S le 13/01/2026 à 18:44

j'ai l'impression ici que certains on la science infuse et eux meme savent mieux qu'Aulas .
alors que chez vous ,vous ne passer meme pas la serpillière
les vipères présentez vous au lieu de blatérer.
Surtout les sectaires écolo, vos gourous on dilapider la ville de Lyon et la métropole Greg et Bruno, ont creuser et fait pousser du bitume.
après personne veut du contournement OUEST et EST.
vous les dégantés, on attend vos propositions !

avatar
Ahh le 13/01/2026 à 18:26

Une bien belle semaine pour Aulas

avatar
nim le 13/01/2026 à 17:50

Aulas a fait des promesses grandioses avec l’argent du Père Noël, mais le Père Noël n’est pas d’accord. Comme c’est un bon bougre quand même il souhaite bonne chance pour trouver l’argent ailleurs. Aulas "a montré dans sa vie passée qu'il était capable de remporter des challenges.” (in cauda venenum)

On a aussi droit au recadrage faux naïf “les transports en commun font partie des cinq premières préoccupations des Français” (elle est où la participation d’Aulas au financement des SERM de Lyon).

avatar
J6 le 13/01/2026 à 17:41
Lucky Luke a écrit le 13/01/2026 à 15h51

Ce projet de tunnel est un attrape-pigeons, ou un attrappe électeurs de Aulas.
Les politiciens sont des vendeurs ambulants, qui nous vendraient leur flacon d'huile de foie de serpent comme remède aux pieds plats, a l'éjaculation précoce et a la calvitie. Les promesses n'engagent que ceux qui décident d'y croire.

Moi j'y crois, je vois le bout du tunnel .

avatar
Grand contournement Ouest ou Est d'abord! le 13/01/2026 à 17:20

C'est le projet de grand Contournement de Lyon par l'Ouest ou par l'Est qui est dans les cartons du Ministère des transports depuis longtemps, toutes les études ont montré sa pertinence. Alors un nouveau tunnel! Cela n'a pas de sens.

avatar
Occupation Jacobine le 13/01/2026 à 17:16
dripoux a écrit le 13/01/2026 à 16h40

Aulas dit prendre exemple sur Boston résultat se devait durée 7 ans sa a durée 15 ans sa devait couter 2,5 milliard résultat 15 milliard bonne chance a Aulas qui a aucun chance de voir le bout du tunnel comme maire

Pour la région de Paris ce ne sont pas les élus locaux qui prennent en mains les gros projets d'infrastructure, c'est l'Etat français qui pilote et organise les opérations : le financement est plus simple que ce soit pour boucler leur périphérique, grand stade, métro, opéra, musées, institutions, etc.....

avatar
tacle direct le 13/01/2026 à 17:03

Aulas n’a pas vu venir de ses amis un tel tacle tout le monde le sait que ce projet irréaliste des milliards pour construire il faut 10 à 15 ans Aulas et ses équipes son déconnecté des besoins des lyonnais Aulas n’a pas de programme pour Lyon

avatar
et pourquoi pas un pont? le 13/01/2026 à 17:02

"je ne connais pas les détails du projet" qu'il ne demande pas à aulas ou sarcelli eux non plus ne les ont pas.

avatar
La poudre de perlimpinpin le 13/01/2026 à 16:54

JEAN MICHEL QUI?

avatar
citoyendelyon le 13/01/2026 à 16:44

Il a les yeux plus gros que le ventre. Je ne veux pas d’un maire mégalomane pour Lyon. AU SECOURS.

avatar
dripoux le 13/01/2026 à 16:40

Aulas dit prendre exemple sur Boston résultat se devait durée 7 ans sa a durée 15 ans sa devait couter 2,5 milliard résultat 15 milliard bonne chance a Aulas qui a aucun chance de voir le bout du tunnel comme maire

avatar
JPP le 13/01/2026 à 16:36

Énorme !
Sarselli doit partir.
Avant qu'il ne soit trop tard pour elle.

avatar
Aulas au fond du trou le 13/01/2026 à 16:08
Ex Précisions a écrit le 13/01/2026 à 15h54

C'est ce qui s'appelle s'en prendre une en travers de la g..... ;-)
Il y en a 2 qui doivent ruminer dans leur coin.
Difficile la politique Aulas ? Ce n'est que le début.

C'est ce qui s'appelle un bon gros carton rouge ministériel pour son tunnel

avatar
Occupation Jacobine le 13/01/2026 à 15:57

Les investissements publics massifs pour la région du régime, très système français ce ministre aussi système que Borne pour édicter le deux poids deux mesure qui caractérise ce régime.

avatar
Ex Précisions le 13/01/2026 à 15:54

C'est ce qui s'appelle s'en prendre une en travers de la g..... ;-)
Il y en a 2 qui doivent ruminer dans leur coin.
Difficile la politique Aulas ? Ce n'est que le début.

avatar
Lucky Luke le 13/01/2026 à 15:51
Romi a écrit le 13/01/2026 à 15h27

Pour une rare fois, Tabarot est crédible.
Ce projet de tunnel est un attrape-pigeons.

Ce projet de tunnel est un attrape-pigeons, ou un attrappe électeurs de Aulas.
Les politiciens sont des vendeurs ambulants, qui nous vendraient leur flacon d'huile de foie de serpent comme remède aux pieds plats, a l'éjaculation précoce et a la calvitie. Les promesses n'engagent que ceux qui décident d'y croire.

avatar
Bye bye Aulas le 13/01/2026 à 15:50

Concrètement, ce méga tunnel est une mascarade: dixit le ministre des transports.

avatar
nei le 13/01/2026 à 15:33

Philippe qui? Dans deux semaines il est plus là. C'est pénible la politique aujourd'hui à toujours chercher le bon mot. C'est pourtant facile de se passer de la circulation à Lyon, il suffit de mettre des péages à 300€ le transit pour les touristes et il passeront par Clermont. Opla

avatar
Romi le 13/01/2026 à 15:27

Pour une rare fois, Tabarot est crédible.
Ce projet de tunnel est un attrape-pigeons.

avatar
Est lyonnais le 13/01/2026 à 15:11

Depuis qu'il est ministre, Tabarot a sur son bureau 2 dossiers poussiéreux : le prolongement de l'A432 et le CFAL sud ... Il attend quoi ? Il fait quoi ? Rien ...Nada. Qu'il vienne donc voir les habitants de l'Est lyonnais qui ont ont marre de voir tout le trafic PL européen défiler sur la rocade des villages...Quant à Aulas, je l'aime bien et s'il peut battre les écolos d'extrême gauche, je voterai sans hésiter pour lui...Mais il se trompe clairement d'enjeu...Qu'il interroge les maires de l'est lyonnais qui se battent depuis des années pour faire avancer ces sujets !

avatar
Cadeau le 13/01/2026 à 15:09

JMA c’est un petit cadeau de tes amis ❤️

Mais je suis sûre que tu vas nous trouver une solution innovante (peut-être de IA ?)

