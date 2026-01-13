Le ministre des Transports sur le mégatunnel de Jean-Michel Aulas : "Plus de chances que Lyon remporte la Ligue des Champions avant l'inauguration du projet"

C'est l'une des propositions phares de la campagne de Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas : un mégatunnel entre Ecully et Saint-Fons, pour détourner du centre-ville de Lyon et de Fourvière le trafic de transit.

Interrogé à ce sujet ce mardi matin sur le plateau de Public Sénat, le ministre des Transports Philippe Tabarot a d'abord flatté le candidat aux municipales lyonnaises : "Je me réjouis que les transports reviennent au premier plan du débat municipal. Les transports en commun font partie des cinq premières préoccupations des Français. Ces débats vont m'aider au niveau national pour faire avancer mes budgets et mes projets".

Mais la suite risque de faire déchanter JMA et Véronique Sarselli.

Philippe Tabarot a d'abord expliqué ne pas s'être penché sur le projet, pourtant sur la table depuis 2016 : "Je vais être franc avec vous, je ne connais pas le détail du projet. Je n'ai pas vu M. Aulas, il ne me l'a pas présenté".

Puis il a prévenu que le gouvernement avait visiblement autre chose à penser, et surtout à financer : "Il faut peser à chaque fois le pour et le contre sur le financement de l'opération, la question environnementale, l'apport, le temps imparti pour mener un projet de la sorte. (...) J'en discuterai, si jamais il est élu - ce que je lui souhaite -, avec M. Aulas. Mais je pense qu'il y a plus de chances que Lyon remporte avant la Ligue des Champions qu'on soit à l'inauguration du projet (rires)".

Mais tout n'est pas perdu selon le ministre, qui rappelait pour conclure que Jean-Michel Aulas "a montré dans sa vie passée qu'il était capable de remporter des challenges. Quand je vois le stade qu'il a réussi à construire avec des opposants à l'époque, on ne peut que se dire que ce monsieur a quelque chose à apporter à la chose publique et à faire avancer les procédures".