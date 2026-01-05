Tunnel sous Lyon : le maire de Saint-Fons dénonce un projet qui "sacrifie la santé des quartiers populaires"

La contestation s’élargit autour du projet de tunnel entre Tassin-la-Demi-Lune et Saint-Fons porté par Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas. Le maire de Saint-Fons, Christian Duchêne, a également fait part de son opposition au projet de tunnel annoncé entre Tassin-la-Demi-Lune et Saint-Fons, destiné à désengorger le tunnel de Fourvière.
"J’ai appris par la presse ce jour le projet de construction d’un tunnel entre Tassin et Saint-Fons afin de résoudre les problèmes de congestion sous Fourvière", écrit l’édile dans un communiqué. Il pointe d’emblée "le coût exorbitant de 2Mds€ de ce projet dans une période de réduction massive des finances publiques" et estime que cette proposition "ne répond ni aux besoins de mobilité de l’agglomération ni à la santé des populations et en particulier de celle des quartiers populaires."
Christian Duchêne remet en cause l’objectif même du tunnel au regard des usages actuels. "Seulement 15% du trafic automobile dans le tunnel de Fourvière est du trafic de transit", rappelle-t-il, avant de souligner que "l’enjeu est d’apporter une réponse à comment rejoindre Lyon et non pas comment traverser Lyon."
Le maire de Saint-Fons alerte également sur les conséquences locales du projet, notamment sur le sud de la métropole."Faire ressortir ce trafic de transit au niveau de la M7 déjà engorgée, dans un territoire soumis aux contraintes PPRT, fortement impacté par les risques industriels et des pollutions diverses n’est pas une solution viable ni responsable", écrit-il.
L’élu s’inquiète en particulier des effets sanitaires liés à l’exploitation du tunnel. "Il semble que les cheminées de ventilation concentreront leurs rejets au niveau des sorties du tunnel notamment à Saint-Fons", affirme Christian Duchêne, qui y voit un déséquilibre territorial assumé. "Donc pour préserver la santé des Lyonnais, M. Aulas et Mme Sarselli sacrifient la santé des habitants des quartiers populaires. Belle conception de la solidarité dans la Métropole", tacle-t-il.
Au-delà des impacts environnementaux et sanitaires, le maire déplore l’absence de concertation. "Pour des candidats qui font campagne sur l’écoute des habitants et des Maires, il est regrettable qu’une telle proposition ait été pensée sans prendre l’avis, ni mesurer les conséquences pour les personnes vivant ou travaillant dans les communes concernées", écrit-il.
Christian Duchêne conclut sans ambiguïté : "Au nom des habitantes et des habitants de Saint-Fons, en tant que Maire, je m’opposerai à ce projet."
Ah, ah, ah tous de suite sortir les mêmes arguments de ceux qui ne veulent rien faire!Signaler Répondre
La Santé des Quartiers Populaires, bien entendu…. ou l’art de bien vouloir opposer les gens bien sûr en jouant sur les peurs alors qu’ils ne connaissent et ne comprennent même pas le projet.
Tout le monde a droit de s’opposer à tout!Signaler Répondre
Tout le monde a droit de proposer des projets!
Àprès la décision sera faite en fonction de l’analyse Bénéfices/Risques. Tout le reste n’est que du bla bla bla… mais il faudra mettre en place une solution pour les lyonnais et le transit…..
la rocade ouest, ça a été envisagé et étudié pendant des années. le problème c’est que tous les maires concernés, toutes étiquettes concernées, ont bloqué. L’avantage du tunnel, c’est que c’est un tunnel.Signaler Répondre
ça donne quoi ?Signaler Répondre
Je suppose qu'a part les critiques à deux balles les écolos ont des solutions pour arrêter les ralentissements et bouchons donc la forte pollution .Signaler Répondre
Il a sacrifie sa ville depuis longtemps......Signaler Répondre
les Lyonnais vient découvrir en 2026 qui Aulas SANS programme pour les Lyonnais, des projets qui ne se réalisons jamais avecSignaler Répondre
des budgets monstrueux il faut 5 ans d’étude 8 ans de travaux personne ne pourra fiancer ce projet ni l’Europe ni l’état et surtout pas les lyonnais voilà le programme
de Aulas vous pouvez faire des sondages et
le mettre au top des sondages ça marchera jamais les lyonnais ont besoin de la réalité
des projets réels et faisable
Le gouvernement Bernard n'a jamais écouté les mairies d'opposition. La roue tourne. A leur tour de devoir sucer des glaçons.Signaler Répondre
Sur l'axe Nord Sud le chemin le plus court est de passer a l'Ouest pas a l'Est.Signaler Répondre
DUDU arrête ton cirque de copinages ... BERNARD ,PICARD ET TOI DUCHENE.Signaler Répondre
regarde l'Etat de ta ville, c'est l'anarchie total dans tous les domaines de circulations.
juste exemple ..le pont Marcel-Sembat tu la mis dans un sens .le jour ou les travaux seront terminer (si on en vois la couleur c'est loin d'être la cas) ,
il y aura un sens de circulations pour les voitures, l'autre sortie sera systématiquement bouchonner avenue jean Jaurès.
comme vous avez juste du pinard dans le gadin cela se comprend.
tous ces gens ont une vision très courte. des investissements de ce type se placent pour kes 30 ou 40 ans prochains.Signaler Répondre
continuons à sacrifier la croissance par la décroissance. ce pays a été flingué par une gsuchisation decroissante bête. continuons ainsi jusqu à la tombe. mais une fois mort..... et bien.... on est mort
BonsoirSignaler Répondre
Du moment que le tunnel ne passe pas par Meyzieu, je m'en bats les cacahouètes. Le aulas nous a fait le coup avec le stade de Décines-Charpieu
Le Aulas ne veut pas de rocade ouest il envisage de passer par le centre, ça va le suivre longtemps cet affaire à cet homme d'affaire ;-)Signaler Répondre