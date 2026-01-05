Tunnel sous Lyon : le maire de Saint-Fons dénonce un projet qui "sacrifie la santé des quartiers populaires"

La contestation s’élargit autour du projet de tunnel entre Tassin-la-Demi-Lune et Saint-Fons porté par Véronique Sarselli et Jean-Michel Aulas. Le maire de Saint-Fons, Christian Duchêne, a également fait part de son opposition au projet de tunnel annoncé entre Tassin-la-Demi-Lune et Saint-Fons, destiné à désengorger le tunnel de Fourvière.

"J’ai appris par la presse ce jour le projet de construction d’un tunnel entre Tassin et Saint-Fons afin de résoudre les problèmes de congestion sous Fourvière", écrit l’édile dans un communiqué. Il pointe d’emblée "le coût exorbitant de 2Mds€ de ce projet dans une période de réduction massive des finances publiques" et estime que cette proposition "ne répond ni aux besoins de mobilité de l’agglomération ni à la santé des populations et en particulier de celle des quartiers populaires."

Christian Duchêne remet en cause l’objectif même du tunnel au regard des usages actuels. "Seulement 15% du trafic automobile dans le tunnel de Fourvière est du trafic de transit", rappelle-t-il, avant de souligner que "l’enjeu est d’apporter une réponse à comment rejoindre Lyon et non pas comment traverser Lyon."

Le maire de Saint-Fons alerte également sur les conséquences locales du projet, notamment sur le sud de la métropole."Faire ressortir ce trafic de transit au niveau de la M7 déjà engorgée, dans un territoire soumis aux contraintes PPRT, fortement impacté par les risques industriels et des pollutions diverses n’est pas une solution viable ni responsable", écrit-il.

L’élu s’inquiète en particulier des effets sanitaires liés à l’exploitation du tunnel. "Il semble que les cheminées de ventilation concentreront leurs rejets au niveau des sorties du tunnel notamment à Saint-Fons", affirme Christian Duchêne, qui y voit un déséquilibre territorial assumé. "Donc pour préserver la santé des Lyonnais, M. Aulas et Mme Sarselli sacrifient la santé des habitants des quartiers populaires. Belle conception de la solidarité dans la Métropole", tacle-t-il.

Au-delà des impacts environnementaux et sanitaires, le maire déplore l’absence de concertation. "Pour des candidats qui font campagne sur l’écoute des habitants et des Maires, il est regrettable qu’une telle proposition ait été pensée sans prendre l’avis, ni mesurer les conséquences pour les personnes vivant ou travaillant dans les communes concernées", écrit-il.

Christian Duchêne conclut sans ambiguïté : "Au nom des habitantes et des habitants de Saint-Fons, en tant que Maire, je m’opposerai à ce projet."