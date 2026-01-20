Politique

Le ministre des Transports s'excuse d'avoir douté du mégatunnel de Jean-Michel Aulas pour Lyon

On ne peut pas enlever à Jean-Michel Aulas le fait qu'il a tenu au moins une promesse dans cette campagne.

Ce lundi matin, le candidat à la mairie de Lyon prévenait les journalistes que le ministre des Transports Philippe Tabarot allait rapidement rétropédaler concernant son scepticisme quant à la réalisation du projet de mégatunnel sous Fourvière pour le trafic de transit.

Chose promise donc, chose due. Ce mardi, le ministre s'est exécuté dans une interview au Progrès.

Philippe Tabarot confie s'être entretenu au téléphone avec Jean-Michel Aulas après avoir déclaré sur le plateau de Public Sénat la semaine dernière qu'il y avait davantage de chance de voir l'OL remporter la Ligue des Champions que la Nouvelle Traversée de Fourvière voir le jour.

"Mon intention n’était pas de me positionner sur la pertinence ni la faisabilité de ce projet, j’ai simplement rappelé une regrettable réalité : il est devenu très difficile dans notre pays de sortir des grands projets en raison de la multiplication des recours et contentieux", précise donc le ministre des Transports, qui estime que "s'il y a bien quelqu'un qui a la crédibilité de porter des projets aussi ambitieux que ce tunnel, c'est lui (JMA ndlr)".

"Je n’ai pas encore eu l’occasion d’apprécier tous les détails de ce tunnel. J’aurais sans doute l’occasion de le faire début février, à l’occasion d’un déplacement au sein de la métropole lyonnaise", conclut-il.

3 commentaires
Mdr ! le 20/01/2026 à 18:15

Drôle d'image.. ce ne sont pas des recours et contentieux qui ont empêché Aulas de remporter une ligue des champions..
Voilà ce qui s'appelle se raccrocher aux branches.

nim le 20/01/2026 à 18:03

Et au final il a accepté de financer ? Non. C’est une redite de sa première réaction, en version soft pour ne pas embarrasser Aulas.

Comme il s’est fait tirer les oreilles, il viendra sans doute à Lyon dire tout le bien qu’il pense du candidat Aulas, sans bouger d’un iota sur tout le mal qu’il pense de son projet.

TrumpJMA le 20/01/2026 à 17:48

Le Aulas fait comme le Trump, il chouine pour avoir ce qu'il veut, pathétique...

macron a appeler le 20/01/2026 à 17:37

Macron a tiré les oreilles à son ministre pour revenir sur ses propos
un projet infaisable

