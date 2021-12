"Lyon est le centre névralgique des opérations aériennes françaises" : plongée au cœur de la base du Mont Verdun

Située à une quinzaine de kilomètres de Lyon, la BA 942 de l’Armée de l’air est dépourvue d’avion et de piste de décollage/atterrissage. Pourtant, elle concentre le plus gros des unités clées de la stratégie militaire française. Que ce soit dans la conduite des opérations extérieures françaises, dans la surveillance et la défense du ciel français ou encore dans le renseignement et l’analyse technologique, tout ce qui est essentiel au fonctionnement du génie stratégique aérien se trouve ici.

Depuis mai dernier, le Mont Verdun accueille un tout nouveau bâtiment, à l’envergure internationale cette fois-ci : le Centre air de planification et de conduite des opérations, abrégé en Capco. Il s’agit d’un gigantesque complexe modulable et privé de lumière du jour. Des dizaines de bureaux regroupent tout un tas d’unités capables, en s’unissant, de mener une opération de A à Z : élaboration stratégique, planification et exécution.

Opération "Steadfast Jackal" : un exercice grandeur nature

Au centre de cette fourmilière se trouve la "war room". Le nom qu’on lui a attribué permet au grand public de très bien visualiser son fonctionnement global. La rédaction de LyonMag a pu visiter la "war room" tandis que se tenait un exercice militaire grandeur nature baptisé "opération Steadfast Jackal". Comme dans les blockbusters américains qui font naître beaucoup de passion chez les civils, c’est une pièce sombre avec une multitude d’écrans, de cartes et d’opérateurs aux multiples fonctions. Sur le mur numérique long d’une vingtaine de mètres sont projetées des cartographies illustrant un conflit fictif se déroulant dans deux pays imaginaires d’Afrique et mettant en scène des forces terroristes, alliées et étatiques locales.

Plus de 200 militaires du rang, sous-officiers et officiers internationaux (des pays membres de l’OTAN) sont mobilisés au Mont Verdun pour cette simulation impressionnante. Grâce au travail préalablement effectué dans les bureaux modulables, les 40 personnes présentes dans la salle de crise sont capables de mettre en pratique une stratégie. On retrouve des équipes de renseignements qui manipulent des drones et des satellites, des équipes défensives qui veillent à la sécurité des hommes, des équipes logistiques chargées d’assurer le bon déroulement des opérations et enfin des équipes dédiées aux offensives, celles qui ordonnent par exemple une frappe ou une manoeuvre de dissuasion à tel endroit. A cela s’ajoute un opérateur météo et un juriste, chargé de s’assurer que les règles d’engagement sont respectées. Tout est fait pour que les militaires mobilisés, les "joueurs", se projettent au maximum dans la réalité.

Lyon, "le centre névralgique des opérations aériennes françaises" et bientôt internationales

Le général Thomas, qui commande notamment les opérations aériennes de Barkhane au Sahel et au Sahara, explique que "peu d’armées dans le monde sont capables de mener une opération pareille". Pour lui, "l’Armée de l’Air et de l’Espace française n’est pas la plus grosse en taille, mais c’est l’une des plus qualitatives". "Lyon est le centre névralgique des opérations aériennes françaises, tout se passe ici", conclut-il.

L’opération "Steadfast jackal" est en fait un exercice de certification visant à évaluer une dernière fois la capacité de l’Armée de l’Air et de l’Espace à prendre le commandement de la section aérienne de la NRF (NATO Response Force), les forces opérationnelles de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord.

