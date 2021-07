Lyon : le programme du défilé militaire du 14 juillet

Cette année, le défilé du 14 juillet se tiendra place Bellecour, en plein centre-ville de Lyon, et non plus dans le 6e arrondissement comme à l'accoutumé. Dès 9h du matin, des stands de recrutement des Armées sont ouverts. Il est aussi possible d’aller admirer quelques véhicules militaires stationnés, comme l’imposant CAESAR, un camion équipé d’un système d’artillerie, un porteur polyvalent lourd de dépannage ou encore un véhicule blindé de combat d’infanterie.

Puis, dès 11h30, une cérémonie suivie d’un défilé se tiendra autour de la plus grande place de la ville. Les Lyonnais qui braveront la pluie pourront voir des troupes à pied. Parmi les soldats présents, il sera possible de retrouver le 68e régiment d’artillerie d’Afrique, le 92e régiment d’infanterie, mais aussi du personnel de la base aérienne 942, des sapeurs-pompiers ou encore du régiment médical.

La fin de la cérémonie est prévue à 12h30. Le village des recruteurs et les véhicules stationnés resteront au moins une heure après.