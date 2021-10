Lyon : les militaires au chevet des entreprises pour éviter les piratages informatiques

Ce mercredi, des militaires lyonnais de la direction du renseignement et de la sécurité ont donné des cours à des responsables de PME de la région. Une centaine de chefs d’entreprises étaient réunis lors de cette rencontre réalisée en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon. Les experts du ministère des Armées "ont sensibilisé l’auditoire sur les risques économiques et cyber".

Dans la ligne de mire des militaires, les logiciels rançonneurs (appelés par les spécialistes ransomware ndlr), le vol de données sensibles ou encore l’espionnage. Les bonnes pratiques ont été rappelées aux sociétés, alors que l’erreur est très régulièrement humaine dans ces problématiques.

Les militaires lyonnais souhaitent désormais "faire perdurer une synergie pour assurer au quotidien la sécurité des PME afin de protéger l’industrie de défense dans un contexte de menaces grandissantes".