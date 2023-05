Lyon : trop de nuisances sonores autour des aérodromes, réunion d’échange ce vendredi

Une réunion d’information et d’échange sur ces nuisances et sur la mise en place d’une réglementation environnementale de l’aviation générale se tiendra ce vendredi à 20h au parc Raymond Troussier à Décines. Organisée par les associations de riverains des aérodromes de Bron, Corbas et Villefranche-Beaujolais, cette réunion se tient dans le cadre d’un appel européen et national contre les nuisances des aéronefs.

L’aviation générale concerne toutes les activités aériennes hors aviation commerciale, soit les voyages d’affaires ainsi que l’aviation légère sportive de tourisme et loisirs. Dans un communiqué de presse du Mouvement associatif des riverains brondillants de l’aéroport de Lyon Bron (MORIBA), l’association considère que cette aviation est faite "sans considération pour les populations, il s’agit là d’autant de causes de nuisances sonores et pollutions endurées par les concitoyens". MORIBA cite par exemple "les rondes des hélicoptères privés, l’absence ou la faiblesse des normes, les privilèges de toutes sortes".

Ce rassemblement de ce vendredi aura donc pour but de faire un point sur cette situation : "Cette réunion d’information et d’échange dressera le bilan des situations locales et envisagera les réponses concrètes de niveau national qui doivent rendre l’aviation générale enfin respectueuse de l’environnement et des populations."