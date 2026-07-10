Coursiers à vélo : faute de repreneurs, le lyonnais Becycle stoppe son activité

Il y a eu un premier redressement judiciaire. Puis un second à l'été 2025. Entretemps, Becycle avait été repris par le lyonnais IzzyTown et la commerçante Anne Delaigle. Mais rien n'y a fait. Comme beaucoup d'entreprises liées au vélo, qui ont connu une époque dorée notamment après la crise sanitaire du Covid-19, le groupe a enchaîné les déboires jusqu'à la fin inexorable.

"Une belle aventure se termine", déplore Becycle sur son site Internet. Le plan de cession débuté au printemps n'a pas permis de trouver un nouveau repreneur, signant l'arrêt de mort de l'activité du service de livraison par coursiers à vélo.

Après 22 ans d'une belle aventure, où nos coursier.e.s ont donné sans compter leur sueur et leur bonne humeur, Becycle c'est terminé.



Nous sommes tristes, mais fier.e.s 🥲

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"Après 22 ans à parcourir les rues et à vous accompagner au quotidien, les coursiers de Becycle tirent leur révérence. Merci pour votre confiance et toutes ces années partagées", conclut l'entreprise qui ne s'est notamment jamais remise de la perte du contrat avec FedEx, qui représentait jusqu'à 38% de son chiffre d'affaires.

"Une bien triste nouvelle", a commenté Valentin Lungenstrass, actuel adjoint aux Finances à la mairie de Lyon, mais qui avait la délégation des Mobilités lors du mandat précédent.