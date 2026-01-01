Légion d'honneur : plusieurs Lyonnais distingués ce 1er janvier, découvrez lesquels

L'occasion de découvrir plusieurs Lyonnais qui se feront épingler en 2026.

A commencer par Jean-Claude Trichet, l'ancien président de la Banque centrale européenne, qui passera de commandeur à grand officier de la Légion d'honneur.

Egalement natif de Lyon, Haïm Korsia, Grand Rabbin de France, est fait commandeur sur proposition du Premier ministre Sébastien Lecornu.

Pascal Démurger, né à Thizy, directeur général de la mutuelle d'assurance MAIF, devient chevalier de la Légion d'honneur.

Anne Bisagni-Faure, actuelle rectrice de l'Académie de Lyon, passera cette année de chevalier à officier.

Le caladois Laurent Solly, qui vient de quitter Facebook et Meta qu'il dirigeait en France et une partie de l'Europe, devient chevalier sur proposition du ministère de l'Economie et du Numérique.

La réalisatrice lyonnaise Diane Kurys (Sagan, Diabolo Menthe) est faite chevalier sur proposition du ministère de la Culture.

Josiane Beaud, ancienne directrice régionale de la SNCF et présidente de la commission intergouvernementale du Lyon-Turin, passe de chevalier à officier sur proposition du ministère des Transports.

Parmi les personnalités et célébrités distinguées également ce jeudi, on retrouve l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, mais aussi les acteurs Guillaume Canet et Jean-Paul Rouve, ou la chanteuse Nolwenn Leroy.