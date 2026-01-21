Economie

Après Facebook, Laurent Solly va rejoindre finalement une start-up spécialisée dans l'IA - LyonMag

On lui promettait la direction du pôle médias de LVMH. Laurent Solly ne se retrouvera finalement pas à la tête des Echos et du Parisien.

L'énarque originaire de Villefranche-sur-Saône devrait rejoindre la start-up Advanced Machine Intelligence Labs de Yann LeCun, spécialisée dans l'intelligence artificielle.

Une nouvelle aventure pour celui qui a été à la tête de Facebook France dès 2013 puis Meta Europe du Sud.

Lauréat du prix Turing et ancien expert IA chez Meta, Yann LeCun entend se faire une place dans le monde de l'intelligence artificielle, en développant une IA avec moins de limites, notamment avec une mémoire persistante ou la possibilité d'observer la réalité physique.

Une levée de fonds à 500 millions de dollars a été réalisée en fin d'année dernière. Ce qui en fait l'une des licornes de premier plan en France.

Reste à connaître le rôle précis que jouera Laurent Solly dans cette aventure.

