Sylvie Guillaume : "Il faut toujours être au taquet sur l'IVG et n'accepter aucun recul, nulle part"

Roberta Metsola a été récemment élue présidente du Parlement européen. L'eurodéputée lyonnaise Sylvie Guillaume a "longuement coopéré" par le passé avec la Maltaise. "Mais symboliquement, pour moi qui suit une ardente défenseuse du droit des femmes et de l'IVG, c'était impossible" de voter pour elle, compte-tenu de ses prises de position sur la question.

Sylvie Guillaume estime qu'aujourd'hui, l'IVG est "un sujet. Car vous voyez des pays de l'UE qui bénéficient des fonds européens mais qui prennent des libertés avec les questions de l'état de droit en général et avec la question du droit des femmes en particulier. Je me suis longtemps dit qu'on ne pourrait pas revenir en arrière en France. Et finalement, il faut toujours être au taquet et n'accepter aucun recul, nulle part".

L'ancienne vice-présidente du Parlement européen a évoqué la présidence française de l'Union européenne et le discours d'Emmanuel Macron. Sur la taxe carbone aux frontières, elle la voit comme un "mécanisme très important pour sortir l'Union européenne de la naïveté".

Concernant l'immigration, la socialiste estime ne pas être une "folle furieuse de l'accueil. Je dis simplement qu'il faut réguler les choses et lutter contre le système des passeurs. Il faut être sérieux dans les procédures".

